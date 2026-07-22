به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، نشست تخصصی بررسی دیدگاه‌ها و پیشنهادهای دانشگاه آزاد اسلامی درباره نسخه به‌روزرسانی‌شده نقشه جامع علمی کشور با حضور مسئولان شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی و دبیرخانه روزآمدسازی این سند برگزار شد و بخشی از پیشنهادهای این دانشگاه برای درج در نسخه نهایی به تأیید رسید.

این نشست با حضور محمد عسکریان، دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، بیژن رنجبر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و ناصر باقری‌مقدم، دبیر روزآمدسازی نقشه جامع علمی کشور در فرهنگستان علوم برگزار شد.

در این جلسه، ابعاد مختلف نسخه به‌روزرسانی‌شده نقشه جامع علمی کشور مورد بررسی قرار گرفت و دیدگاه‌ها و پیشنهادهای دانشگاه آزاد اسلامی به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی نظام آموزش عالی کشور درباره بخش‌های مختلف این سند ملی، به‌صورت کارشناسی مطرح و بررسی شد.

بر اساس این گزارش، پس از بحث و تبادل‌نظر میان حاضران و ایجاد تفاهم درباره محورهای مورد بررسی، جمع‌بندی‌های لازم انجام شد و بخشی از پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی نمایندگان دانشگاه آزاد اسلامی برای درج در نسخه نهایی نقشه جامع علمی کشور به تأیید رسید و در فرآیند نهایی‌سازی این سند اعمال خواهد شد.

این نشست در چارچوب روند روزآمدسازی نقشه جامع علمی کشور و با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی دانشگاه‌ها و نهادهای آموزش عالی، برای ارتقای کیفیت، جامعیت و کارآمدی این سند بالادستی برگزار شد.