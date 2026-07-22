به گزارش خبرگزاری مهر، جعفرصادق رستمی‌مهر روز چهارشنبه با تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های زیرساختی و تأسیسات عمومی استان، به اهمیت پروژه زندان مرکزی تبریز اشاره کرد و افزود: این پروژه در مجموع با زیربنای ۶۳ هزار مترمربع و ظرفیت نهایی ۵ هزار و ۷۹ نفر طراحی شده است که تاکنون بالغ بر ۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای کل آن هزینه شده است.

وی تصریح کرد: اولویت فعلی ما تکمیل و بهره‌برداری از فاز نخست این مجموعه است. فاز اول پروژه با ظرفیت ۱۵۰۰ نفر، هم‌اکنون به پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصدی رسیده و با عبور از مراحل سفت‌کاری، در مرحله نازک‌کاری قرار گرفته است.

وی با مقایسه شاخص‌های رشد پروژه در یک سال اخیر خاطرنشان کرد: بررسی آمارهای نظارتی نشان می‌دهد که کل پروژه از ابتدای مهر ۱۴۰۳ تا تیر ۱۴۰۵، رشد ۱۲ درصدی را تجربه کرده و میانگین پیشرفت کل طرح به ۲۷ درصد رسیده است. با این حال، تمرکز تیم‌های اجرایی بر تکمیل بخش‌های اولویت‌دار فاز یک است تا در کمترین زمان ممکن آماده بهره‌برداری شود.

صادقی‌مهر تأکید کرد: این طرح به عنوان یکی از پروژه‌های ملی و کلان اداره‌کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی، با بهره‌گیری از حداکثر توان فنی در حال اجراست تا استانداردهای لازم در حوزه تأسیسات عمومی و ندامتگاهی تأمین گردد.