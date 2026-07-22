آمبولانس خورشیدی ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای اف پی، آنها امیدوارند این آمبولانس خدمات درمانی را برای مناطق دوردست جهان فراهم کند.

این وسیله نقلیه زرد و سفید با ظاهری آینده نگرانه پنل های خورشیدی روی سقف خود دارد که موتور آن را به حرکت در می آورند و علاوه بر آن مجهز به دستگاه های پزشکی از ماشین های عکسبرداری اشعه ایکس تا دفیبریلاتورهاست.

آمبولانس دونفره مذکور می تواند با حداکثر سرعت 120 کیلومتر برساعت حرکت کند و برای حرکت در مناطق صعب العبور طراحی شده است.این خودرو با برد حرکتی ۷۱۵ کیلومتر در روزهای آفتابی، به باتری با قابلیت شارژ خورشیدی مجهز است تا از عملکرد وسیله نقلیه و تجهیزات آن در شب یا هوای ابری اطمینان حاصل شود.

ماتیس فان‌گروِن، سرپرست این پروژه و دانشجوی ۲۱ ساله رشته مهندسی زیست‌پزشکی در دانشگاه صنعتی آیندهوون، می گوید: این آمبولانس برای ارائه خدمات درمانی و بهداشتی در مناطق صعب‌العبور کاملا مجهز است.

طراحی این خودرو به گونه‌ای است که خدمات درمانی را به محل حضور بیمار می‌برد، نه اینکه بیمار را به بیمارستان منتقل کند. این خودرو شامل کیت‌های تشخیص سل، محفظه نگهداری واکسن با قابلیت خنک‌کنندگی و دستگاه سونوگرافی برای زنان باردار است. این تیم قصد دارد ماه آینده برای محک زدن و آزمایش عملی خودرو، به کنیا سفر کند.