نخستین خودروی برقی فراری راهی بازار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، زیرا رقبایی مانند پورش و لامبورگینی بلندپروازی هایشان برای تولید خودروی برقی را به دلیل کمبود تقاضا کاهش دادند.

این خودروی ایتالیایی چهار در «لوچه» (Luce) نام دارد و با همکاری «جانی ایو» مدیر ارشد طراحی سابق اپل و موسسه او به نام «Love From» ساخته شده که البته نخستین خودروی پنج نفره فراری نیز به حساب می آید.

فراری با این خودرو خانواده های ثروتمند را هدف گرفته و صندلی هایی گرانقیمت و فناوری رده بالا را ارائه می کند. تحویل خودروهای لوچه با قیمت ۵۵۰ هزار یورو(معادل ۶۴۰ هزار دلار) از سه ماهه چهارم ۲۰۲۶ میلادی آغاز می شود.

خودروساز مذکور امیدوار است این وسیله نقلیه فرصت انتقال به بازارهایی مانند چین که در آنجا خودروهای برقی زیادی استفاده می شوند را برایش فراهم کند.

«انریکو گالریا» مدیر ارشد بخش بازاریابی و تجاری فراری در این باره می گوید: این خودرو واقعا ایده آل است. این وسیله نقلیه چهار موتور برقی (به ازای هر چرخ یک موتور) دارد که به ارائه بیش از هزار اسب بخار نیرو، حداکثر سرعت ۳۱۰ کیلومتر برساعت و افزایش چابکی برای خودرویی با وزن بیش از ۲.۲ تن، کمک می کند.

فراری اعلام کرده خودرو با هر بار شارژ می تواند مسافت بیش از ۵۰۰ کیلومتر را طی کند.

به نوشته بی بی سی این خودرو می تواند در ۲.۵ ثانیه سرعت خود را از صفر به ۱۰۰ کیلومتر برساعت برساند. همچنین شرکت اعلام کرده تمام قطعات آن را ساخته و به همین دلیل می تواند خودرو را در آینده تعمیر کند، به این ترتیب از قیمت فروش دوباره لوچه محافظت می شود.