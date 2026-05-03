خودروهای ساخت چین تسلا در کانادا ارزان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، قیمت پایه نسخه خودروی RWD تسلا برای «مدل ۳»که دوباره در کانادا عرضه شده ۳۹ هزار و ۴۹۰ دلار کانادایی یا معادل ۲۹ هزار دلار آمریکایی است. چنین رقمی تقریبا نصف قیمت نسخه پایه پیشین«مدل۳» در کانادا است که از حدود ۷۹ هزار و ۹۹۰ دلار کانادایی یا حدود ۵۹ هزار دلار آمریکایی بود.

از سوی دیگر تسلا قیمت خودروی «مدل ۳ پرفورمنس» را برای مشتریان کانادایی از ۸۹ هزار به ۷۴ هزار و ۹۰۰ دلار کانادایی یا حدود ۵۵ هزار دلار آمریکا رسانده است. دلیل این تغییر رویه ناگهانی زنجیره ذخایر جهانی تسلا و وضعیت در حال تحول تعرفه های وارداتی در سراسر جهان است. ساکنان کانادا پیش از ۲۰۲۴ میلادی می توانستند یک خودروی «مدل۳» ساخته شده در کارخانه تسلا در کارخانه شانگهای را بخرند، اما کانادا به تدریج تعرفه ای ۱۰۰ درصدی بر خودروهای برقی ساخت چین وضع کرده بود. در مقابل تسلا خودروهای برقی ساخت کارخانه خود در فرمونت آمریکا را به کانادا وارد می کرد.

اما پس از کمپین تعرفه های وارداتی دولت دونالد ترامپ، کانادا در مقابل تعرفه ای ۲۵ درصدی بر خودروهای ساخت آمریکا وضع کرد که همین امر به برچسب قیمت ۷۹ هزار و ۹۹۰ دلاری ارزان ترین خودروی «مدل۳» در کانادا شد.

اما اخیرا کانادا در یک چرخش ناگهانی تعرفه خودروهای وارداتی از چین را به ۶.۱ درصد رساند و همین امر به تسلا کمک کرد تا دوباره وسایل نقلیه ای را که در کارخانه «گیگا شانگهای» ساخته می شوند با قیمت معقولانه تری به بازار عرضه کند.

البته باید توجه داشت آپشن مذکور خودروی «مدل۳» هم اکنون در کانادا تحت پوشش برنامه جدید «مقرون به صرفه بودن خودروهای برقی» که تا سقف پنج هزار دلار کانادایی مشوق خرید ارائه می کند.