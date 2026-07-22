به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله حبیبالله شعبانی موثق ظهر چهارشنبه در دیدار با فعالان فرهنگی با بیان اینکه سیاستگذاری فرهنگی بدون پشتوانه علمی و نگاه تخصصی فاقد کارآمدی لازم است، اظهار کرد: شورای فرهنگ عمومی باید به عنوان یک نهاد تصمیمساز، فراتر از گزارشهای آماری حرکت کرده و با فهم صحیح پدیدههای اجتماعی، برنامهریزیهای دقیقتری را دستور کار خود قرار دهد.
وی با اشاره به اینکه کار پژوهشی زمانی به ثمر مینشیند که دستگاههای اجرایی خود را ملزم به اجرای نتایج و راهکارهای علمی آن بدانند، تاکید کرد: رصد مستمر تحولات اجتماعی باید از حالت مقطعی خارج شده و به یک ساختار دائمی، تخصصی و نظاممند تبدیل شود.
نماینده ولیفقیه در استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت نقشآفرینی مردم در مدیریت چالشهای جامعه تاکید کرد و افزود: حل آسیبهای اجتماعی بدون حضور و مشارکت فعال مردم امکانپذیر نیست و در این میان، مساجد و «حلقههای میانی» به عنوان تاثیرگذارترین ظرفیتهای اجتماعی میتوانند نقش کلیدی در مقابله با ناهنجاریها و تقویت بنیانهای فرهنگی ایفا کنند.
وی همچنین با اشاره به نقش موثر بانوان در عرصههای اجتماعی، حضور نخبگان و بانوان متخصص را در رصد دقیق آسیبهای اجتماعی ضروری دانست و آن را یکی از الزامات دستیابی به راهکارهای عملیاتی برای مسائل فرهنگی برشمرد.
آیتالله شعبانی در پایان خاطرنشان کرد: تکیه بر فهم عمیق اقتضائات جامعه و استفاده از ظرفیتهای نخبگانی، تنها مسیر دستیابی به نتایج ملموس در کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای شاخصهای فرهنگی استان است.
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