به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، نشست شورای تخصصی ورزش با هدف هم‌افزایی و ارتقای کیفی برنامه‌سازی ورزش با حضور احمد پهلوانیان معاون صدا، علی‌اصغر احمدی مدیر رادیو ورزش، ابوذر ابراهیم مدیر روابط عمومی معاونت صدا، گویندگان، کارشناسان، پیشکسوتان و مدیران گروه‌های رادیو ورزش برگزار شد.

احمد پهلوانیان معاون صدا با اشاره به ضرورت تقویت جایگاه رادیو ورزش و نقش نهادی این شبکه در عرصه ورزش اظهار کرد: پیشرانی رادیو ورزش، به معنای پیشرانی ورزش کشور است. رسانه نباید صرفاً بازتاب‌دهنده رویدادها باشد، بلکه باید به عنوان یک نهاد اجتماعی در مسیر تصمیم‌سازی، جریان‌سازی و هدایت افکار عمومی نقش‌آفرینی کند.

وی افزود: امروز بخشی از فضای رسانه‌ای در اختیار رسانه‌های زردی قرار گرفته که با حاشیه‌سازی، دعواهای ساختگی و محتوای سطحی به دنبال دیده شدن هستند، اما رسانه اثرگذار بر پایه هویت، اعتبار، دانش و تولید محتوای اصیل شکل می‌گیرد.

معاون صدا با بیان اینکه رادیو ورزش از ظرفیت بالایی برای جریان‌سازی در عرصه ورزش برخوردار است، عنوان کرد: رسانه زمانی می‌تواند نقش واقعی خود را ایفا کند که در کنار اطلاع‌رسانی، در تصمیم‌سازی و جهت‌دهی به افکار عمومی نیز اثرگذار باشد. رادیو ورزش باید با اتکا به تحلیل‌های کارشناسی، نگاه حرفه‌ای و محتوای عمیق، مرجع قابل اعتماد جامعه ورزش و مخاطبان باشد.

پهلوانیان ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگری به حضور فعال و اندیشه‌ورز رسانه‌های تخصصی نیاز داریم. رادیو ورزش باید در مسیر تبیین، تحلیل و ارتقای فرهنگ ورزش حرکت کند و با حفظ هویت حرفه‌ای خود، الگویی برای رسانه‌های تخصصی کشور باشد.

معاون صدا با تأکید بر اینکه مرجعیت رسانه‌ای بدون آگاهی و تجربه به دست نمی‌آید، گفت: پیشکسوتان سرمایه‌های ارزشمند رادیو ورزش هستند و اگر این شبکه بخواهد نقش پیشران خود را در ورزش کشور ایفا کند، باید بیش از گذشته از دانش و تجربه آنان بهره بگیرد.

پهلوانیان همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های نوین رسانه‌ای تأکید کرد و افزود: لازم است برخی برنامه‌های رادیو ورزش در قالب‌های تصویری نیز تولید شوند تا دامنه تأثیرگذاری این رسانه افزایش یابد.

علی اصغر احمدی مدیر رادیو ورزش در بخشی از این نشست گفت: یکی از اصول بنیادین ما در شبکه رادیویی ورزش، تکریم و بهره‌مندی حداکثری از گنجینه تجربیات پیشکسوتان این حوزه است چرا که باور داریم در شبکه‌های تخصصی، پیشکسوتان به مثابه ستون‌های استوار رادیو عمل می‌کنند. تداوم و تعالی رادیو ورزش، در گرو پیوند میان دانش پیشکسوتان و خلاقیت نسل جوان است و از این رو، همواره تلاش ما بر بسترسازی برای بهره‌مندی از خرد آنان در تمامی مراحل سیاست‌گذاری و برنامه‌سازی استوار بوده است.

در بخشی از این جلسه پیشکسوتان رادیو ورزش نظرات‌شان را ویژه برنامه‌سازی ارائه کردند.