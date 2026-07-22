ارتقای رتبه دانشگاه آزاد اسلامی به جمع ۱۰۰ دانشگاه برتر جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، بیژن رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه بررسی پیش بینی بودجه دانشگاه آزاد اسلامی با این مقدمه شروع کرد: با عرض سلام و ادب و احترام به پیشگاه حضرت ولی عصر (عج) و با آرزوی سلامتی و طول عمر باعزت برای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای و ادای احترام به مقام شامخ شهدا و تسلیت شهادت جمعی از هم‌وطنان در جنوب کشور، از خداوند متعال، پیروزی و سربلندی برای رزمندگان و نیروهای پرتوان مسلح جمهوری اسلامی مسألت می‌نماییم.

در این جلسه پیش بینی بودجه واحد علوم و تحقیقات در سال پیش رو کاملا مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به جایگاه دانشگاه آزاد اسلامی در ارزیابی‌های بین‌المللی اظهار داشت: خوشبختانه بر اساس رتبه‌بندی‌های معتبر RUR، دانشگاه آزاد اسلامی روند صعودی و رو به رشدی داشته و با ارتقا از رتبه ۹۳ سال گذشته، امسال در جایگاه ۹۰ و در میان ۱۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار گرفته است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه تصریح کرد: در عرصه پژوهش و اقتصاد دانش‌بنیان، نیازمند یک جهش جدی و چشمگیر در سال جاری هستیم تا بتوانیم نقص‌های گذشته را جبران کرده و دانشگاه را به تراز اقتصادی و علمی شایسته خود برسانیم.