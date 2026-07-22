به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵ گردهمایی تخصصی نقش بخش خصوصی در تأمین و ارتقا امنیت غذایی کشور با موضوع بررسی ظرفیت‌ها، مسئولیت‌ها و چالش‌های پیشرو برگزار شد.

کریم اخوان اکبری، عضو هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت: امروز ما درباره کالایی معمولی مثل برنج صحبت نمی‌کنیم؛ بلکه درباره دومین کالای راهبردی کشور صحبت می‌کنیم. اگر مشکلات تأمین داشته باشیم خیلی پیش از کالاهای دیگر در این محصول خودش را نشان می‌دهد.

وی افزود: تولید داخل ۵۰ تا ۶۰ درصد نیاز بازار را پوشش می‌دهد و باقی با واردات پایدار قابل‌تأمین است.

وی با بیان این که بخش خصوصی در تمام شرایط عادی و معمولی کنار دولت بوده است، ادامه داد: پشت آرامش بازار و پر بودن فروشگاه‌ها تأمین‌کنندگانی هستند که بااعتبار خود خرید خارجی را انجام داده‌اند. حتی در مقاطعی که محدودیت‌هایی وجود دارد و ریسک واردات بالا می‌رود؛ چون نگاه غالب، ملی بود.

اخوان اکبری تصریح کرد: ابتدا کالا تأمین و سپس بر اساس تعهد دولت، ارز و پول آن پرداخت می‌شد؛ اما در حال حاضر ۱۷ ماه از واردات کالاهای اساسی از جمله برنج می‌گذرد و دولت پرداختی نداشته است.

این مسئول صنفی با اشاره به درخواست تأمین‌کنندگان بر اساس تعهد دولت، اظهار کرد: تمام محموله‌های برنج با نظارت و کنترل دولت وارد و عرضه شده است و دیرکرد مطالبات اعتبار طرف ایرانی را نزد بازرگان خارجی خدشه‌دار می‌کند.

وی یادآور شد: امروز تاجر خارجی تا ۱۰۰ درصد بدهی تسویه نشود بار جدیدی به بازرگان ایرانی نمی‌فروشد. تقاضا داریم اگر دولت دستور پرداخت فوری ۵۰ درصد مطالبات را داده است نهاد مربوطه باید تمکین کرده و این مبلغ را پرداخت کند.

اخوان اکبری تأکید کرد: درخواست تأمین‌کننده پیچیده نیست و می‌خواهیم زمان پرداخت مطالبات معوق بر اساس تعهد و قول دولت به طور شفاف اعلام شود.

این مسئول صنفی در پایان عنوان کرد: امنیت غذایی پیش‌ازاین که به پر بودن انبارها وابسته باشد نیازمند پایداری زنجیره تأمین است.