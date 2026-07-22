  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۷:۵۳

تبعات جنگ ایران؛ ذخایر نفت و بنزین آمریکا کاهش یافت

تبعات جنگ ایران؛ ذخایر نفت و بنزین آمریکا کاهش یافت

در سایه تداوم جنگ افروزی های آمریکا علیه ایران و اختلال در تنگه هرمز ذخایر نفت، بنزین و فرآورده های تقطیری این کشور کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، داده‌های پژوهشکده نفت آمریکا نشان می‌دهد که ذخایر نفت خام، بنزین و فرآورده‌های تقطیری این کشور در هفته منتهی به ۳ جولای کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش، ذخایر نفت خام آمریکا حدود ۳۹۹ هزار بشکه، ذخایر بنزین به میزان بیش از ۲ میلیون بشکه و ذخایر فرآورده‌های تقطیری حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در مقایسه با هفته گذشته کاهش پیدا کرده است.

همچنین پیشتر اعلام شده بود که ذخایر راهبردی نفت آمریکا به پایین‌ترین سطح در چهار دهه اخیر رسیده است.

لازم به ذکر است که تجاوزات آمریکا علیه ایران باعث ایجاد ناامنی در منطقه و اختلال در زنجیره انتقال انرژی از طریق تنگه هرمز شده است.

کد مطلب 6895373

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها