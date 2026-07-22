به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روز جهانی مغز، رویداد علمی و آموزشی «سلامت مغز» با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز و انجمن متخصصان مغز و اعصاب ایران، در راستای آموزش عمومی و ترویج سبک زندگی سالم برگزار میشود و مخاطبان آن تمامی گروههای سنی هستند.
بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی تبریز، این برنامه با هدف افزایش آگاهی شهروندان نسبت به اهمیت سلامت مغز، پیشگیری از بیماریهای نورولوژیک و کاهش بار این بیماریها در جامعه طراحی شده و تلاش دارد از طریق آموزشهای عمومی، نقش مؤثری در ارتقای سلامت عمومی ایفا کند.
رویداد علمی و آموزشی «سلامت مغز» روز پنجشنبه اول مردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ تا ۱۴ در پردیس رسانه و هنر شهرداری تبریز واقع در رجاییشهر برگزار خواهد شد و حضور علاقهمندان در این برنامه آزاد است.
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