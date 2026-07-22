۱۵ پروژه آبرسانی بویراحمد بلاتکلیف ماند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس بهشتی عصر چهارشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با انتقاد از روند اجرای پروژه‌های آبرسانی، گفت: با وجود تخصیص اعتبارات قابل توجه برای رفع تنش آبی، بخش زیادی از طرح‌های پیش‌بینی‌شده در شهرستان همچنان بلاتکلیف مانده‌اند.

وی با اشاره به مشکلات تأمین آب در مناطق مختلف به‌ویژه بخش لوداب افزود: در بازدید مشترکی که پیش‌تر با مدیرکل آب و فاضلاب از این منطقه انجام شد، وعده داده شد پروژه آبرسانی لوداب تا خردادماه به بهره‌برداری برسد، اما اکنون وضعیت اجرای این طرح مشخص نیست و مردم به‌حق درباره سرنوشت آن مطالبه‌گر هستند.

فرماندار بویراحمد با بیان اینکه حدود ۱۸۷ تا ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی و رفع تنش آبی شهرستان تخصیص یافته است، تصریح کرد: با وجود این اعتبارات، خروجی عملیاتی قابل قبولی در بسیاری از مناطق مشاهده نمی‌شود.

بهشتی ادامه داد: از مجموع ۱۵ پروژه آبرسانی تعریف‌شده در شهرستان، تنها یک یا دو پروژه وارد مرحله اجرا شده و سایر طرح‌ها از جمله آبرسانی به گنجگان، رودابه، فیروزآباد، کالوس، بدقلونگ، سفیدار، هادی‌آباد، دم‌چنار، تنگ فیروزآباد، محمودآباد، قلات و رضاآباد هنوز آغاز عملیاتی نداشته و حتی در برخی موارد پیمانکار آنها نیز مشخص نشده است.

وی با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی روند هزینه‌کرد اعتبارات اظهار کرد: به‌عنوان نماینده دولت در شهرستان، انتظار دارم گزارش دقیق و شفافی از نحوه هزینه‌کرد اعتبارات و آخرین وضعیت اجرای این پروژه‌ها ارائه شود تا مردم بدانند منابع اختصاص‌یافته در چه مسیری هزینه شده است.

فرماندار بویراحمد در پایان با تأکید بر اینکه مردم مناطق محروم حق دارند از سرنوشت پروژه‌های آبرسانی مطلع باشند، گفت: انتظار ما اجرای پروژه‌ها و ارائه گزارش‌های مستند از پیشرفت آنهاست، نه تکرار وعده‌هایی که تاکنون به نتیجه نرسیده است.