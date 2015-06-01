به گزارش خبرنگار مهر، غلام محمد زارعی در این بازدید که صبح دوشنبه انجام شد، پروژه پاتاوه به دهدشت را یکی از مهم‌ترین پروژه‌های عمرانی این استان دانست و گفت: احداث و تکمیل سریع این پروژه برای استان بسیار ضروری است.

زارعی افزود: کارهای خوبی در این پروژه به خصوص در قسمت مربوط به اتصال لوداب به جاده یاسوج به اصفهان صورت گرفته و عملیات ساخت و تکمیل تونل‌ها به خوبی انجام می‌شود.

وی عنوان کرد: پنج دهنه تونل در حدفاصل لوداب تا یاسوج وجود دارد که در مجموع دوهزار و ۶۰۰ متر طول دارند.

نماینده بویراحمد و دنا اظهار داشت: با تکمیل آن‌ها و باز شدن این محور دسترسی ۱۳هزار نفر از اهالی لوداب به شهر یاسوج و جاده اصلی اصفهان به مرکز استان آسان‌تر و سریع‌تر خواهد بود.

وی بیان داشت: مسئولان وزارت راه قول داده اند که ۱۰۰ درصد اعتبار این پروژه در سال جاری را تخصیص دهند.

نماینده بویراحمد و دنا همچنین از مناطق محروم بخش لوداب در شهرستان بویراحمد بازدید کرد.

وی در این بازدید گفت: شهرستان بویراحمد بزرگترین شهرستان استان از لحاظ وسعت و جمعیت است اما از کمترین امکانات و زیرساختها برخوردار نیست.

زارعی یکی از مشکلات این شهرستان و حوزه لوداب را عدم تکمیل جاده‌های روستایی عنوان کرد و گفت: امسال اعتبارات خوبی برای این کار در شهرستان بویراحمد و بخش لوداب درنظر گرفته شده است.

وی همچنین از تخصیص مبلغ دو میلیارد تومان برای بهبود وضعیت آبرسانی به روستاهای چین لوداب خبرداد.