۵۳۵ میلیارد تومان به مدارس کهگیلویه و بویراحمد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، پیروز کرمی عصر چهارشنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان اظهار کرد: مجموع اعتبارات ملی و استانی ادارهکل نوسازی مدارس استان ۷۹۴ میلیارد تومان بوده که تاکنون ۵۳۵ میلیارد تومان آن تخصیص یافته و از این میزان نیز ۴۴۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
وی افزود: در بخش اعتبارات ملی، ۴۷۶ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده بود که پس از اعمال تخفیف، ۳۲۹ میلیارد تومان آن هزینه شده و ۶۴ میلیارد تومان دیگر باقی مانده است.
سرپرست ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه ۲۵ میلیارد تومان از مانده اعتبارات ملی به پروژه دانشگاه فرهنگیان اختصاص دارد، تصریح کرد: عملیات اجرایی این پروژه توسط پیمانکار در حال انجام است و پیشبینی میشود هفته آینده وضعیت آن تعیین تکلیف شود.
وی ادامه داد: ۳۹ میلیارد تومان دیگر نیز میان پروژههای آموزشی سطح استان توزیع شده و برای تکمیل طرحهای نیمهتمام هزینه خواهد شد.
کرمی با اشاره به پروژههای کوچکمقیاس در حال اجرا گفت: مدارس سادات مشهدی، ابتدایی حضرت مریم (س) یاسوج، خدیجه کبری (س) لنده، مهریان و بلوکو از جمله پروژههایی هستند که اعتبارات مورد نیاز آنها پیشبینی شده است.
وی در ادامه با تشریح وضعیت اعتبارات استانی اظهار کرد: از مجموع ۳۱۸ میلیارد تومان اعتبارات استانی، تاکنون ۱۱۱ میلیارد تومان هزینه شده و ۳۲ میلیارد تومان دیگر باقی مانده است.
سرپرست ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کهگیلویه و بویراحمد افزود: از این میزان، ۱۵ میلیارد تومان مربوط به زائرسرای مشهد، ۱۱ میلیارد تومان مربوط به مجتمع فرهنگی باشت و ۶ میلیارد تومان نیز برای پرداخت مطالبات پیمانکاران بخش تعمیرات و تجهیزات اختصاص یافته است.
وی با اشاره به روند اجرای پروژهها گفت: قرارداد مجتمع فرهنگی باشت در مرحله تأمین تجهیزات صوتی، تصویری و ویدئووال قرار دارد و با نهایی شدن مراحل مالی، اعتبار آن نیز جذب خواهد شد.
کرمی همچنین از تکمیل مدارک مربوط به ترک تشریفات برخی پروژهها خبر داد و خاطرنشان کرد: رفع نقص مدارک انجام شده و قراردادهای مربوطه از ابتدای هفته آینده وارد مرحله نهایی و اجرایی خواهند شد.
وی در پایان از برنامهریزی برای آغاز عملیات اجرایی دو ساختمان جدید مدارس استعدادهای درخشان در دهدشت خبر داد و گفت: این پروژهها نیز در دستور کار ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قرار گرفته است.
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