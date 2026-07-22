علی‌نقی سرپناه در حاشیه نشست روز مزرعه با رویکرد نوین در صنعت پایدار پرورش ماهیان خاویاری در رحیم‌آباد رودسر، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گیلان با داشتن بیشترین تعداد مزارع پرورش ماهیان خاویاری، قطب اصلی این صنعت در کشور محسوب می‌شود.

وی با اشاره به آمار تولید این استان، افزود: سالانه ۴ تن خاویار و ۳ هزار و ۶۰۰ تن گوشت خاویار در استان گیلان استحصال می‌شود که سهم قابل‌توجهی از تولید ملی را به خود اختصاص داده است.

عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور با بیان اینکه در کل کشور بیش از ۳۰۰ مزرعه پرورش ماهیان خاویاری فعال است، تصریح کرد: از این تعداد، سالانه بیش از ۲۰ تن خاویار و ۱۰ هزار تن گوشت خاویار در سراسر کشور تولید می‌شود و گیلان نقش بی‌بدیلی در این عرصه ایفا می‌کند.

سرپناه با اشاره به پیشرفت‌های چشمگیر در این صنعت، خاطرنشان کرد: ما از لحاظ بیومس ماهیان خاویاری و گوشت خاویار به این میزان تولید رسیده‌ایم، اما در شرایط خاص جنگی و به دلیل تحریم‌های ظالمانه، میزان صادرات خاویار و گوشت با ظرفیت‌های موجود فاصله دارد و این مسئله نیازمند برنامه‌ریزی جدی‌تر است.

وی در ادامه با تأکید بر جایگاه ویژه گیلان در این حوزه، اظهار داشت: در استان گیلان بیش از ۱۴۷ مزرعه پرورش ماهیان خاویاری در مقیاس خرد و کلان وجود دارد که نیمی از مزارع کشور را شامل می‌شود و سهم تولید استان در این حوزه، ۴ تن خاویار و ۳ هزار و ۶۰۰ تن گوشت خاویار است.

عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور با بیان اینکه بیشترین مزارع پرورش ماهیان خاویاری در گیلان و کمترین آن در استان یزد است، افزود: استان مازندران با بیش از ۵۰ مزرعه پرورش ماهیان خاویاری، مقام دوم را پس از گیلان در اختیار دارد.

سرپناه در ادامه با اشاره به خودکفایی کشور در زمینه تکثیر و پرورش، تصریح کرد: از لحاظ میزان لارو، ماهیان خاویاری و تعداد بچه‌ماهی به خودکفایی کامل رسیده‌ایم و سالانه ۲ میلیون قطعه بچه‌ماهی در کشور برای رهاسازی تولید می‌کنیم.

وی با ابراز رضایت از توانمندی‌های داخلی، تصریح کرد: خوشبختانه کشور ما در زمینه تکثیر، پرورش، تولید غذا و هورمون ماهی به خودکفایی دست یافته و در این حوزه محکم، پایدار و استوار ایستاده است و این دستاوردها مرهون تلاش محققان و متخصصان داخلی است.

عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات شاخص در حوزه حفاظت از ذخایر ژنتیکی، ابراز داشت: برای اولین بار بیش از ۱۰۰ گونه ماهی در حال انقراض معروف به «شیپ» در دریای خزر از طریق رودخانه سفیدرود رهاسازی کردیم که گامی مؤثر در احیای این گونه‌های ارزشمند محسوب می‌شود.

سرپناه در پایان با اشاره به گونه دیگر تاسماهی، تصریح کرد: امسال ۲۰ هزار قطعه تاسماهی به شیلات گیلان تحویل داده شده و همچنین در سال ۱۴۰۵ نیز بیش از ۲۰ هزار قطعه خاویار طلایی را تکثیر خواهیم کرد که این اقدامات نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی و پایداری ذخایر دریای خزر ایفا خواهد کرد.