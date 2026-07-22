صدور هشدار زرد برای گیلان؛ گرمای ۴۰ درجه در راه است

سید محمدتقی سدیدی در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح آخرین وضعیت جوی استان پرداخت و اظهار کرد: امروز آسمان گیلان نیمه‌ابری بوده و در اکثر نقاط، مه‌آلودگی پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به شرایط ناپایدار جوی در استان، افزود: بر اساس نقشه‌های هواشناسی، امروز و فردا جریانات کم‌وبیش ناپایدار از استان عبور می‌کنند که باعث رشد ابر در منطقه خواهد شد و شرایط را برای وقوع بارش‌ها فراهم می‌آورد.

کارشناس هواشناسی گیلان با بیان اینکه برای برخی نقاط به ویژه ارتفاعات و دامنه‌ها، شرایط برای وقوع رگبارهای پراکنده باران همراه با رعد و برق فراهم است، تصریح کرد: این بارش‌ها در برخی مناطق مستعد، به ویژه طی ساعات عصر و شب، می‌توانند به طور موقت شدید و قابل‌ملاحظه باشند و به همین منظور، امروز هشدار سطح زرد هواشناسی در این خصوص صادر شده است.

سدیدی در ادامه با اشاره به تغییرات دمایی از روز جمعه، خاطرنشان کرد: بر اساس خروجی مدل‌های هواشناسی، از روز جمعه تا اواسط هفته آینده، استقرار توده هوای گرم و مرطوب را در استان خواهیم داشت که باعث می‌شود تقریباً شرایط هوایی شرجی و تابستانه در استان حاکم شود.

وی افزود: انتظار داریم به طور متوسط در روزهای ابتدایی هفته آینده، به ویژه روزهای شنبه و یکشنبه، دمای هوا در مناطق مختلف گیلان بین ۵ تا ۱۰ درجه سانتی‌گراد گرم‌تر شود و دمای احساسی در برخی از مناطق جلگه‌ای و ساحلی استان حتی به بیش از ۴۰ درجه سانتی‌گراد برسد که این موضوع احتمال گرمازدگی را به شدت افزایش می‌دهد.

کارشناس هواشناسی استان گیلان در پایان با ارائه توصیه‌هایی به شهروندان، ابراز داشت: توصیه می‌شود گروه‌های سنی حساس (کودکان، سالمندان و بیماران) در ساعات گرم روز از منزل خارج نشوند و از قرار گرفتن طولانی‌ مدت در معرض تابش مستقیم خورشید خودداری کنند.

سدیدی در خصوص وضعیت دریای خزر نیز گفت: دریا تا پایان هفته آرام بوده و شرایط برای فعالیت‌های دریایی مناسب است، اما شهروندان باید نکات ایمنی را رعایت کرده و از شنا در مناطق ممنوعه خودداری کنند.