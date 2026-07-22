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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۸

۱۱۲ ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی جابان تخریب شد

۱۱۲ ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی جابان تخریب شد

دماوند- با اجرای حکم قضایی و حضور یگان حفاظت امور اراضی، نماینده دادستان و نیروی انتظامی، ۱۱۲ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی منطقه جابان دماوند تخریب و رفع تصرف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات قلع و قمع ۱۱۲ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی منطقه جابان شهرستان دماوند با دستور مقام قضایی اجرا شد.

این عملیات با حضور یگان حفاظت امور اراضی شهرستان دماوند، نماینده دادستان و نیروی انتظامی و در راستای اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها انجام شد.

در جریان این اقدام، ۱۱۲ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز شناسایی‌شده تخریب و اراضی مورد تصرف آزادسازی شد.

بر اساس اعلام یگان حفاظت امور اراضی، این عملیات با هدف جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز، صیانت از اراضی کشاورزی و حفظ حقوق بیت‌المال انجام شده است.

یگان حفاظت امور اراضی شهرستان دماوند همچنین از شهروندان خواست هنگام خرید و فروش زمین، نسبت به وضعیت قانونی آن اطمینان حاصل کرده و از معامله اراضی فاقد مجوز یا دارای کاربری غیرمجاز خودداری کنند تا از بروز خسارات مالی و تبعات قانونی جلوگیری شود.

کد مطلب 6896181

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