به گزارش خبرنگار مهر، مسعود قلی‌زاده عصر چهارشنبه در جریان بازدید از یک کارخانه آسفالت با اشاره به نقش واحدهای تولیدی در توسعه اقتصادی و اجرای طرح‌های عمرانی، اظهار کرد: مدیریت شهرستان با رویکردی حمایتی، رفع موانع پیش‌روی تولیدکنندگان و تسهیل فعالیت سرمایه‌گذاران را با جدیت دنبال می‌کند.

وی افزود: توسعه پایدار بدون تقویت بخش تولید و صنعت محقق نخواهد شد و از این رو، افزایش تولید، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای شاخص‌های اقتصادی شهرستان در اولویت قرار دارد.

فرماندار خوسف با تأکید بر استفاده از توان فنی و اجرایی شرکت‌ها و کارخانه‌های مستقر در شهرستان و استان در اجرای پروژه‌های عمرانی، بیان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی علاوه بر افزایش کیفیت اجرای طرح‌ها، موجب گردش سرمایه در منطقه، تقویت تولید داخلی و رونق اقتصاد شهرستان می‌شود.

وی حفظ سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، صیانت از اشتغال موجود و فراهم کردن زمینه توسعه فعالیت واحدهای تولیدی را از سیاست‌های محوری فرمانداری خوسف عنوان کرد و افزود: مسائل و مطالبات مطرح‌شده از سوی این واحد صنعتی از طریق دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد.

فرماندار خوسف بر تقویت تعامل میان بخش صنعت و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: رفع موانع تولید، افزایش بهره‌وری و مشارکت مؤثر واحدهای تولیدی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای، از الزامات تحقق توسعه متوازن شهرستان است.