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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۶

حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری محور توسعه شهرستان است

حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری محور توسعه شهرستان است

بیرجند- فرماندار خوسف با تأکید بر اینکه توسعه پایدار در گرو تقویت تولید و صنعت است، گفت: حمایت از سرمایه‌گذاران و رفع موانع تولید از مهم‌ترین راهبردهای توسعه این شهرستان به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود قلی‌زاده عصر چهارشنبه در جریان بازدید از یک کارخانه آسفالت با اشاره به نقش واحدهای تولیدی در توسعه اقتصادی و اجرای طرح‌های عمرانی، اظهار کرد: مدیریت شهرستان با رویکردی حمایتی، رفع موانع پیش‌روی تولیدکنندگان و تسهیل فعالیت سرمایه‌گذاران را با جدیت دنبال می‌کند.

وی افزود: توسعه پایدار بدون تقویت بخش تولید و صنعت محقق نخواهد شد و از این رو، افزایش تولید، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای شاخص‌های اقتصادی شهرستان در اولویت قرار دارد.

فرماندار خوسف با تأکید بر استفاده از توان فنی و اجرایی شرکت‌ها و کارخانه‌های مستقر در شهرستان و استان در اجرای پروژه‌های عمرانی، بیان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی علاوه بر افزایش کیفیت اجرای طرح‌ها، موجب گردش سرمایه در منطقه، تقویت تولید داخلی و رونق اقتصاد شهرستان می‌شود.

وی حفظ سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، صیانت از اشتغال موجود و فراهم کردن زمینه توسعه فعالیت واحدهای تولیدی را از سیاست‌های محوری فرمانداری خوسف عنوان کرد و افزود: مسائل و مطالبات مطرح‌شده از سوی این واحد صنعتی از طریق دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد.

فرماندار خوسف بر تقویت تعامل میان بخش صنعت و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: رفع موانع تولید، افزایش بهره‌وری و مشارکت مؤثر واحدهای تولیدی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای، از الزامات تحقق توسعه متوازن شهرستان است.

کد مطلب 6896198

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