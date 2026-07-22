  1. استانها
  2. بوشهر
۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۳

ذخیره سازی ۲ میلیارد لارو میگو در بوشهر

ذخیره سازی ۲ میلیارد لارو میگو در بوشهر

بوشهر- مدیرکل شیلات استان بوشهر گفت: تاکنون بیش از ۲ میلیارد و ۱۷ میلیون قطعه لارو میگو در سه هزار و ۲۴۷ هکتار از مزارع پرورشی استان ذخیره‌سازی شده و این روند تا پایان مردادماه ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از تداوم روند موفق ذخیره‌سازی مزارع پرورش میگو در استان خبر داد و اعلام کرد: تا تاریخ ۳۱ تیرماه ، عملیات ذخیره‌سازی در سطح ۳ هزار و ۲۴۷ هکتار از مزارع پرورش میگو انجام شده است و این روند مطابق برنامه تا پایان مردادماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: تاکنون ۲۹۱ مزرعه شامل سه هزار و ۱۲۷ استخر وارد چرخه تولید شده‌اند و بیش از ۲ میلیارد و ۱۷ میلیون قطعه بچه‌میگو در سایت‌های پرورش استان ذخیره‌سازی شده است.

مدیرکل شیلات استان بوشهر با اشاره به استقبال بهره‌برداران از فناوری‌های نوین اظهار داشت: توسعه مزارع بتنی و لاینر، ارتقای زیرساخت‌ها، استفاده از نرسری، بهبود مدیریت بهداشتی و افزایش بهره‌وری، نویدبخش ثبت یکی از موفق‌ترین سال‌های صنعت پرورش میگوی استان است.

وی تأکید کرد: عملیات ذخیره‌سازی همچنان ادامه دارد و تا پایان مردادماه، با تکمیل فرآیند ذخیره‌سازی در سایر مزارع، سطح زیر کشت و میزان ذخیره‌سازی افزایش خواهد یافت.

مدیرکل شیلات استان بوشهر خاطرنشان کرد: در صورت تداوم شرایط مناسب تولید، کنترل بیماری‌ها و مدیریت مطلوب مزارع، بوشهر بار دیگر جایگاه خود را به عنوان قطب نخست تولید میگوی پرورشی کشور تثبیت خواهد کرد و انتظار می‌رود میزان تولید استان در سال جاری نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته باشد.

وی در پایان از تلاش بهره‌برداران، اتحادیه‌ها، کارشناسان، مراکز تکثیر، دامپزشکی و تمامی دستگاه‌های همکار قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود با ادامه روند مطلوب ذخیره‌سازی تا پایان مردادماه، زمینه برای ثبت یک سال موفق دیگر در صنعت پرورش میگوی استان فراهم شود

کد مطلب 6896233

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها