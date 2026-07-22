ذخیره سازی ۲ میلیارد لارو میگو در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از تداوم روند موفق ذخیرهسازی مزارع پرورش میگو در استان خبر داد و اعلام کرد: تا تاریخ ۳۱ تیرماه ، عملیات ذخیرهسازی در سطح ۳ هزار و ۲۴۷ هکتار از مزارع پرورش میگو انجام شده است و این روند مطابق برنامه تا پایان مردادماه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: تاکنون ۲۹۱ مزرعه شامل سه هزار و ۱۲۷ استخر وارد چرخه تولید شدهاند و بیش از ۲ میلیارد و ۱۷ میلیون قطعه بچهمیگو در سایتهای پرورش استان ذخیرهسازی شده است.
مدیرکل شیلات استان بوشهر با اشاره به استقبال بهرهبرداران از فناوریهای نوین اظهار داشت: توسعه مزارع بتنی و لاینر، ارتقای زیرساختها، استفاده از نرسری، بهبود مدیریت بهداشتی و افزایش بهرهوری، نویدبخش ثبت یکی از موفقترین سالهای صنعت پرورش میگوی استان است.
وی تأکید کرد: عملیات ذخیرهسازی همچنان ادامه دارد و تا پایان مردادماه، با تکمیل فرآیند ذخیرهسازی در سایر مزارع، سطح زیر کشت و میزان ذخیرهسازی افزایش خواهد یافت.
مدیرکل شیلات استان بوشهر خاطرنشان کرد: در صورت تداوم شرایط مناسب تولید، کنترل بیماریها و مدیریت مطلوب مزارع، بوشهر بار دیگر جایگاه خود را به عنوان قطب نخست تولید میگوی پرورشی کشور تثبیت خواهد کرد و انتظار میرود میزان تولید استان در سال جاری نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی داشته باشد.
وی در پایان از تلاش بهرهبرداران، اتحادیهها، کارشناسان، مراکز تکثیر، دامپزشکی و تمامی دستگاههای همکار قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود با ادامه روند مطلوب ذخیرهسازی تا پایان مردادماه، زمینه برای ثبت یک سال موفق دیگر در صنعت پرورش میگوی استان فراهم شود
نظر شما