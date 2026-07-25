به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی عصر شنبه در دیدار با مدیرکل بهزیستی استان سمنان در محل دفتر خود با قدردانی از تلاش‌های کارکنان بهزیستی اظهار کرد: سازمان بهزیستی از مهم‌ترین نهادهای خدمت‌رسان که با حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، نقش مؤثری در ایجاد آرامش، امید و امنیت اجتماعی برای خانواده‌های نیازمند ایفا می‌کند.

وی افزود: بسیاری از مددجویان و خانواده‌های تحت پوشش بیش از هر چیز به همدلی، دلگرمی و همراهی کارشناسان دلسوز نیاز دارند و همین حضور مسئولانه و صمیمانه، ارزش اجتماعی و معنوی بالایی دارد.

فرماندار گرمسار با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی کارکنان بهزیستی تصریح کرد: خدمات این مجموعه محدود به ساعات اداری نیست و در بسیاری از مواقع، مددجویان در شرایط خاص و خارج از چارچوب‌های معمول اداری به حمایت نیاز دارند که حضور متعهدانه کارکنان بهزیستی، نمونه‌ای از خدمت جهادی و خالصانه است.

همتی با بیان اینکه خدمات بهزیستی آثار ملموس و مستقیمی در زندگی مددجویان دارد، خاطرنشان کرد: اقداماتی نظیر جلب مشارکت‌های مردمی، تأمین جهیزیه، تهیه اقلام ضروری، پرداخت کمک‌های حمایتی و تأمین تجهیزات توانبخشی از جمله خدمات ارزشمندی است که کیفیت زندگی افراد تحت پوشش را به شکل محسوسی ارتقا می‌دهد.

وی تأکید کرد: گاهی تأمین یک وسیله کمک‌توانبخشی مانند ویلچر می‌تواند زندگی یک فرد دارای معلولیت را متحول کرده و زمینه استقلال بیشتر و افزایش امید به زندگی را برای او فراهم کند موضوعی که اهمیت و اثرگذاری خدمات بهزیستی را به‌خوبی نشان می‌دهد.

فرماندار گرمسار خدمت در حوزه بهزیستی را دارای ارزش والای انسانی و معنوی دانست و اظهار داشت: کمک به بیماران، حمایت از خانواده‌های بی‌بضاعت و ایجاد امید در میان اقشار کم‌برخوردار، از ارزشمندترین اقدامات اجتماعی به شمار می‌رود و اجر و پاداش آن فراتر از مسائل مادی است.

همتی همچنین از آمادگی کامل فرمانداری برای حمایت از برنامه‌ها و طرح‌های سازمان بهزیستی خبر داد و افزود: تعامل و همکاری با بهزیستی را وظیفه‌ای مهم می‌دانیم و از هرگونه اقدام مشترک برای ارتقای سطح خدمات‌رسانی به جامعه هدف حمایت خواهیم کرد.