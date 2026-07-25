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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۰۴

فرماندار گرمسار: خدمت در بهزیستی جلوه‌ای از جهاد خاموش است

فرماندار گرمسار: خدمت در بهزیستی جلوه‌ای از جهاد خاموش است

گرمسار- فرماندار گرمسار با توصیف خدمات بهزیستی به‌عنوان «جهاد خاموش»، بر نقش این نهاد در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تأکید کرد و گفت: از ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به جامعه هدف حمایت می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی عصر شنبه در دیدار با مدیرکل بهزیستی استان سمنان در محل دفتر خود با قدردانی از تلاش‌های کارکنان بهزیستی اظهار کرد: سازمان بهزیستی از مهم‌ترین نهادهای خدمت‌رسان که با حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، نقش مؤثری در ایجاد آرامش، امید و امنیت اجتماعی برای خانواده‌های نیازمند ایفا می‌کند.

وی افزود: بسیاری از مددجویان و خانواده‌های تحت پوشش بیش از هر چیز به همدلی، دلگرمی و همراهی کارشناسان دلسوز نیاز دارند و همین حضور مسئولانه و صمیمانه، ارزش اجتماعی و معنوی بالایی دارد.

فرماندار گرمسار با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی کارکنان بهزیستی تصریح کرد: خدمات این مجموعه محدود به ساعات اداری نیست و در بسیاری از مواقع، مددجویان در شرایط خاص و خارج از چارچوب‌های معمول اداری به حمایت نیاز دارند که حضور متعهدانه کارکنان بهزیستی، نمونه‌ای از خدمت جهادی و خالصانه است.

همتی با بیان اینکه خدمات بهزیستی آثار ملموس و مستقیمی در زندگی مددجویان دارد، خاطرنشان کرد: اقداماتی نظیر جلب مشارکت‌های مردمی، تأمین جهیزیه، تهیه اقلام ضروری، پرداخت کمک‌های حمایتی و تأمین تجهیزات توانبخشی از جمله خدمات ارزشمندی است که کیفیت زندگی افراد تحت پوشش را به شکل محسوسی ارتقا می‌دهد.

وی تأکید کرد: گاهی تأمین یک وسیله کمک‌توانبخشی مانند ویلچر می‌تواند زندگی یک فرد دارای معلولیت را متحول کرده و زمینه استقلال بیشتر و افزایش امید به زندگی را برای او فراهم کند موضوعی که اهمیت و اثرگذاری خدمات بهزیستی را به‌خوبی نشان می‌دهد.

فرماندار گرمسار خدمت در حوزه بهزیستی را دارای ارزش والای انسانی و معنوی دانست و اظهار داشت: کمک به بیماران، حمایت از خانواده‌های بی‌بضاعت و ایجاد امید در میان اقشار کم‌برخوردار، از ارزشمندترین اقدامات اجتماعی به شمار می‌رود و اجر و پاداش آن فراتر از مسائل مادی است.

همتی همچنین از آمادگی کامل فرمانداری برای حمایت از برنامه‌ها و طرح‌های سازمان بهزیستی خبر داد و افزود: تعامل و همکاری با بهزیستی را وظیفه‌ای مهم می‌دانیم و از هرگونه اقدام مشترک برای ارتقای سطح خدمات‌رسانی به جامعه هدف حمایت خواهیم کرد.

کد مطلب 6898814

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