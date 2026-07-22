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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۹

قاتل کارمند بیمارستان پیوند اعضاء شیراز دستگیر شد

قاتل کارمند بیمارستان پیوند اعضاء شیراز دستگیر شد

شیراز- رئیس پلیس آگاهی استان فارس گفت: مردی که اقدام به قتل خانمی ۳۲ ساله از کارمندان بیمارستان پیوند اعضاء شیراز کرده بود، توسط کارآگاهان دستگیر و روانه دادسرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمود حافظی در تشریح جزئیات خبر قتل یک کارمند بیمارستان پیوند اعضا در شیراز گفت: بیست و نهم تیرماه سال جاری و در پی وقوع قتل خانمی جوان از کارکنان بیمارستان پیوند اعضاء توسط فردی ناشناس در یکی از محله‌های شهر صدرای شیراز، بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان تحقیقات خود را آغاز کردند و مطلع شدند که قاتل و مقتول همکار بوده‌اند و متهم پس از پایان شیفت کاری به قصد رساندن همکارش به در منزلش، وی را ربوده و اقدام به سرقت طلاجاتش کرده و سپس وی را با خفه کردن به قتل رسانده است.

رئیس پلیس آگاهی استان فارس ادامه داد: ماموران با اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند در کمتر از ۲۴ ساعت قاتل را شناسایی و وی را دستگیر کنند.

سرهنگ حافظی با بیان اینکه ماموران موفق شدند طلاجات مسروقه (حدود ۲۰ گرم طلا) را از مخفیگاه متهم کشف کنند، گفت: قاتل ۴۵ ساله پس از اقرار به قتل به انگیزه سرقت، برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

کد مطلب 6896264

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