اختلاف بر سر یک موبایل، جنایتی تلخ در شیراز را رقم زد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیل زراعتیان، ظهر پنج شنبه در تشریح این خبر اظهار کرد: بامداد امروز ۱۱ دیماه از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ یک فقره درگیری منجر به قتل در بلوار زند شیراز اعلام و بلافاصله مأموران انتظامی کلانتری ۱۱ زند به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه و تحقیق از شاهدان مشخص شد که جوانی بر سر تلفن همراه با یک مرد حدوداً ۳۳ ساله وارد بحث و مشاجره و سپس درگیر می‌شود و با سلاح سرد وی را به قتل می‌رساند.

فرمانده انتظامی شیراز ادامه داد: مأموران کلانتری ۱۱ زند تحقیقات خود را آغاز و موفق شدند در کمتر از ۲ ساعت پس از وقوع قتل قاتل را شناسایی و وی را در خیابان دستگیر کنند.

این مقام انتظامی به شهروندان توصیه کرد در اختلافات فی مابین به مراجع قانونی مراجعه و با سعه صدر و گذشت در حق یکدیگر از بروز اینگونه حوادث ناگوار که مضرات جبران ناپذیر برای خانواده‌ها به دنبال دارد، جلوگیری کنند.