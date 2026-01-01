  1. استانها
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۲۵

اختلاف بر سر یک موبایل، جنایتی تلخ در شیراز را رقم زد

شیراز- فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری قاتلی خبر داد که به دلیل اختلاف بر سر یک موبایل با چاقو مردی ۳۳ ساله را به قتل رسانده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیل زراعتیان، ظهر پنج شنبه در تشریح این خبر اظهار کرد: بامداد امروز ۱۱ دیماه از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ یک فقره درگیری منجر به قتل در بلوار زند شیراز اعلام و بلافاصله مأموران انتظامی کلانتری ۱۱ زند به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه و تحقیق از شاهدان مشخص شد که جوانی بر سر تلفن همراه با یک مرد حدوداً ۳۳ ساله وارد بحث و مشاجره و سپس درگیر می‌شود و با سلاح سرد وی را به قتل می‌رساند.

فرمانده انتظامی شیراز ادامه داد: مأموران کلانتری ۱۱ زند تحقیقات خود را آغاز و موفق شدند در کمتر از ۲ ساعت پس از وقوع قتل قاتل را شناسایی و وی را در خیابان دستگیر کنند.

این مقام انتظامی به شهروندان توصیه کرد در اختلافات فی مابین به مراجع قانونی مراجعه و با سعه صدر و گذشت در حق یکدیگر از بروز اینگونه حوادث ناگوار که مضرات جبران ناپذیر برای خانواده‌ها به دنبال دارد، جلوگیری کنند.

