فرمانداران گیلانغرب و مندلی بر تسهیل تردد زائران سومار تأکید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر چهارشنبه نشست مشترک فرمانداران شهرستان گیلانغرب و شهرستان مندلی عراق با هدف هماهنگی برای تسهیل تردد و ارتقای خدمات‌رسانی به زائران اربعین حسینی از طریق مرز بین‌المللی سومار برگزار شد.

این نشست با حضور مشاور و دستیار استاندار کرمانشاه در امور عراق، مشاور استاندار دیالی و جمعی از مسئولان دو سوی مرز برگزار شد و آخرین وضعیت آمادگی مرز بین‌المللی سومار برای میزبانی از زائران اربعین مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، دو طرف با تأکید بر توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه‌های اجرایی، امنیتی، خدماتی و زیرساختی، راهکارهای لازم برای تسهیل تردد روان، ایمن و منظم زائران در ایام اربعین حسینی را بررسی و درباره نحوه اجرای برنامه‌های مشترک تبادل نظر کردند.

حاضران همچنین بر ضرورت برگزاری مستمر نشست‌های هماهنگی میان مسئولان دو سوی مرز، اجرای منسجم طرح جامع اربعین، رفع موانع احتمالی در مسیر تردد زائران و ارتقای سطح خدمات تأکید کردند.

در ادامه این نشست، مسائل مرتبط با هماهنگی‌های مرزی، افزایش آمادگی دستگاه‌های اجرایی، تقویت تعاملات دوجانبه و ایجاد بستر مناسب برای ارائه خدمات مطلوب به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در پایان، فرمانداران گیلانغرب و مندلی با تأکید بر همکاری و تعامل سازنده میان دو شهرستان مرزی، آمادگی کامل خود را برای میزبانی از زائران اربعین و ارائه خدمات شایسته در مرز بین‌المللی سومار اعلام کردند.