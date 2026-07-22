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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۵

معاون شهردار کرمانشاه: مدیریت هوشمند پسماند در شهر شتاب گرفت

معاون شهردار کرمانشاه: مدیریت هوشمند پسماند در شهر شتاب گرفت

کرمانشاه- معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری کرمانشاه از اجرای طرح‌های نوین مدیریت پسماند، نوسازی ناوگان خدمات شهری، ساماندهی نخاله‌های ساختمانی خبر داد.

سجاد یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های گسترده معاونت محیط زیست و خدمات شهری شهرداری کرمانشاه در حوزه‌های مختلف اظهار کرد: مدیریت هوشمند پسماند، ارتقای کیفیت خدمات شهری، نوسازی تجهیزات و آمادگی برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی از مهم‌ترین اولویت‌های این معاونت است.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین مأموریت فعلی شهرداری کرمانشاه خدمت‌رسانی به زائران اربعین است، افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، مسئولیت کامل نظافت و رفت‌وروب شهر قصرشیرین به شهرداری کرمانشاه واگذار شده و در همین راستا ۱۰۰ نیروی خدماتی به همراه ماشین‌آلات تخصصی شامل خودروهای آتش‌نشانی، کمپرسی و تجهیزات مکانیزه به این شهر اعزام خواهند شد.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری کرمانشاه با اشاره به تجربه موفق این مجموعه در مراسم تشییع شهدای اقتدار، گفت: در آن مراسم نیز یکی از محورهای مهم خدماتی بر عهده شهرداری کرمانشاه بود و عملکرد نیروهای خدمات شهری مورد تقدیر مسئولان شهرداری تهران قرار گرفت.

یزدانی از راه‌اندازی نخستین سایت ساماندهی نخاله‌های ساختمانی شهر کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این سایت در کیلومتر ۲۰ جاده سراب احداث شده و با هدف مدیریت اصولی حمل و تخلیه نخاله‌ها، سامانه‌ای هوشمند با همکاری سازمان فناوری اطلاعات شهرداری طراحی شده است.

وی ادامه داد: این سامانه از مرحله صدور پروانه ساختمانی تا انتقال و تخلیه نخاله در محل مجاز، فرآیندها را به صورت الکترونیکی رصد می‌کند و با اجرای آن تمامی سازندگان موظف هستند نخاله‌های ساختمانی را در محل‌های تعیین‌شده تخلیه کنند.

معاون شهردار کرمانشاه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه جمع‌آوری نخاله‌ها تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون بیش از پنج هزار سرویس نخاله ساختمانی از ورودی‌ها، بزرگراه‌ها و معابر شهری جمع‌آوری شده است.

یزدانی با اشاره به نقش نیروهای خدمات شهری در مدیریت بحران، گفت: در جریان حملات اخیر که ۱۶ نقطه از شهر کرمانشاه آسیب دید، نیروهای خدمات شهری از نخستین گروه‌های حاضر در محل بودند و تا پایان عملیات آواربرداری، پاکسازی و شست‌وشوی معابر در کنار سایر دستگاه‌ها حضور داشتند.

وی یکی دیگر از اقدامات مهم شهرداری را اجرای طرح هوشمند جمع‌آوری پسماند خشک عنوان کرد و افزود: برای نخستین بار دو سامانه هوشمند جمع‌آوری پسماند خشک از مبدأ راه‌اندازی شده که شهروندان می‌توانند از طریق تلفن همراه درخواست جمع‌آوری پسماندهای قابل بازیافت را ثبت کنند و در مقابل، وجه یا اعتبار الکترونیکی دریافت کنند.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: اجرای این طرح علاوه بر کاهش حجم زباله‌های ورودی به مخازن، موجب ارتقای فرهنگ تفکیک پسماند از مبدأ و کاهش فعالیت زباله‌گردها خواهد شد.

یزدانی همچنین از برنامه شهرداری برای نوسازی ناوگان خدمات شهری خبر داد و گفت: ۱۱ دستگاه خودروی جدید جمع‌آوری زباله خریداری شده که پس از تجهیز به ناوگان خدمات شهری اضافه خواهد شد و بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در حوزه جمع‌آوری پسماند برطرف می‌شود.

وی با اشاره به تولید داخلی مخازن زباله در کارگاه صنایع فلزی شهرداری افزود: با این اقدام هزینه ساخت هر مخزن نسبت به خرید از بازار حدود ۴۰ درصد کاهش یافته و شهرداری می‌تواند با صرف هزینه کمتر، نیاز مناطق مختلف شهر را تأمین کند.

معاون شهردار کرمانشاه فرسودگی بخشی از ماشین‌آلات خدمات شهری را از چالش‌های این حوزه دانست و گفت: بخش زیادی از خودروهای شهرداری مربوط به دهه ۸۰ است و کمبود خودروهای کمپرسی و ماشین‌آلات تخصصی از مشکلات جدی به شمار می‌رود، اما برنامه خرید تجهیزات جدید در دستور کار قرار گرفته و منابع مالی آن نیز پیش‌بینی شده است.

یزدانی در ادامه با اشاره به ساماندهی پیاده‌راه غذا و جمع‌آوری مراکز عرضه غیرمجاز قلیان در محدوده سراب قنبر اظهار کرد: با همکاری دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و شهرداری، این محدوده از شرایط نامناسب گذشته خارج شده و اکنون به فضایی مناسب‌تر برای حضور خانواده‌ها و شهروندان تبدیل شده است.

وی در پایان با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی، استانداری و سایر نهادهای اجرایی تأکید کرد: توسعه خدمات شهری، نوسازی تجهیزات، مدیریت هوشمند پسماند و ارتقای کیفیت محیط شهری از مهم‌ترین برنامه‌های مدیریت جدید شهرداری کرمانشاه است.

کد مطلب 6896355

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