معاون شهردار کرمانشاه: مدیریت هوشمند پسماند در شهر شتاب گرفت

سجاد یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامههای گسترده معاونت محیط زیست و خدمات شهری شهرداری کرمانشاه در حوزههای مختلف اظهار کرد: مدیریت هوشمند پسماند، ارتقای کیفیت خدمات شهری، نوسازی تجهیزات و آمادگی برای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی از مهمترین اولویتهای این معاونت است.
وی با بیان اینکه مهمترین مأموریت فعلی شهرداری کرمانشاه خدمترسانی به زائران اربعین است، افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، مسئولیت کامل نظافت و رفتوروب شهر قصرشیرین به شهرداری کرمانشاه واگذار شده و در همین راستا ۱۰۰ نیروی خدماتی به همراه ماشینآلات تخصصی شامل خودروهای آتشنشانی، کمپرسی و تجهیزات مکانیزه به این شهر اعزام خواهند شد.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری کرمانشاه با اشاره به تجربه موفق این مجموعه در مراسم تشییع شهدای اقتدار، گفت: در آن مراسم نیز یکی از محورهای مهم خدماتی بر عهده شهرداری کرمانشاه بود و عملکرد نیروهای خدمات شهری مورد تقدیر مسئولان شهرداری تهران قرار گرفت.
یزدانی از راهاندازی نخستین سایت ساماندهی نخالههای ساختمانی شهر کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این سایت در کیلومتر ۲۰ جاده سراب احداث شده و با هدف مدیریت اصولی حمل و تخلیه نخالهها، سامانهای هوشمند با همکاری سازمان فناوری اطلاعات شهرداری طراحی شده است.
وی ادامه داد: این سامانه از مرحله صدور پروانه ساختمانی تا انتقال و تخلیه نخاله در محل مجاز، فرآیندها را به صورت الکترونیکی رصد میکند و با اجرای آن تمامی سازندگان موظف هستند نخالههای ساختمانی را در محلهای تعیینشده تخلیه کنند.
معاون شهردار کرمانشاه با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه جمعآوری نخالهها تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون بیش از پنج هزار سرویس نخاله ساختمانی از ورودیها، بزرگراهها و معابر شهری جمعآوری شده است.
یزدانی با اشاره به نقش نیروهای خدمات شهری در مدیریت بحران، گفت: در جریان حملات اخیر که ۱۶ نقطه از شهر کرمانشاه آسیب دید، نیروهای خدمات شهری از نخستین گروههای حاضر در محل بودند و تا پایان عملیات آواربرداری، پاکسازی و شستوشوی معابر در کنار سایر دستگاهها حضور داشتند.
وی یکی دیگر از اقدامات مهم شهرداری را اجرای طرح هوشمند جمعآوری پسماند خشک عنوان کرد و افزود: برای نخستین بار دو سامانه هوشمند جمعآوری پسماند خشک از مبدأ راهاندازی شده که شهروندان میتوانند از طریق تلفن همراه درخواست جمعآوری پسماندهای قابل بازیافت را ثبت کنند و در مقابل، وجه یا اعتبار الکترونیکی دریافت کنند.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: اجرای این طرح علاوه بر کاهش حجم زبالههای ورودی به مخازن، موجب ارتقای فرهنگ تفکیک پسماند از مبدأ و کاهش فعالیت زبالهگردها خواهد شد.
یزدانی همچنین از برنامه شهرداری برای نوسازی ناوگان خدمات شهری خبر داد و گفت: ۱۱ دستگاه خودروی جدید جمعآوری زباله خریداری شده که پس از تجهیز به ناوگان خدمات شهری اضافه خواهد شد و بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در حوزه جمعآوری پسماند برطرف میشود.
وی با اشاره به تولید داخلی مخازن زباله در کارگاه صنایع فلزی شهرداری افزود: با این اقدام هزینه ساخت هر مخزن نسبت به خرید از بازار حدود ۴۰ درصد کاهش یافته و شهرداری میتواند با صرف هزینه کمتر، نیاز مناطق مختلف شهر را تأمین کند.
معاون شهردار کرمانشاه فرسودگی بخشی از ماشینآلات خدمات شهری را از چالشهای این حوزه دانست و گفت: بخش زیادی از خودروهای شهرداری مربوط به دهه ۸۰ است و کمبود خودروهای کمپرسی و ماشینآلات تخصصی از مشکلات جدی به شمار میرود، اما برنامه خرید تجهیزات جدید در دستور کار قرار گرفته و منابع مالی آن نیز پیشبینی شده است.
یزدانی در ادامه با اشاره به ساماندهی پیادهراه غذا و جمعآوری مراکز عرضه غیرمجاز قلیان در محدوده سراب قنبر اظهار کرد: با همکاری دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و شهرداری، این محدوده از شرایط نامناسب گذشته خارج شده و اکنون به فضایی مناسبتر برای حضور خانوادهها و شهروندان تبدیل شده است.
وی در پایان با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی، استانداری و سایر نهادهای اجرایی تأکید کرد: توسعه خدمات شهری، نوسازی تجهیزات، مدیریت هوشمند پسماند و ارتقای کیفیت محیط شهری از مهمترین برنامههای مدیریت جدید شهرداری کرمانشاه است.
نظر شما