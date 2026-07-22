نجات محکوم به قصاص از چوبه دار با گذشت اولیای دم در اراک

به گزارش خبرگزاری مهر،حجتالاسلام سعید جزائی اظهار کرد: حکم قصاص فردی به اتهام قتل عمد به محکومیت قطعی در دیوان عالی کشور رسیده بود، قرار بود امروز سی و یکم تیرماه اجرا شود.
وی افزود: در اقدامی که نشان از روحیه ایثارگری جامعه است، یک روز پیش از اجرای حکم، در نشستی در دفتر دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، اولیای دم با رویکردی بزرگمنشانه و با استناد به حرمت ایام محرم و صفر، با امضای صورتجلسه صلح و سازش، از قصاص گذشتند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی با تجلیل از این اقدام بزرگ، بر اولویت سیاستهای دستگاه قضا در جهت اشاعه فرهنگ صلح و سازش در جامعه تأکید کرد.
وی گفت: «صلحیاران» و «ریشسفیدان» در حلوفصل دعاوی، همچنین ظرفیتهای مردمی و رویکردهای انسانی در کاهش تنشهای اجتماعی و گسترش موازین اخلاقی نقش کلیدی دارند.
وی بیان کرد: این اقدام بزرگ، نه تنها موجب نجات جان یک انسان شد، بلکه گامی بلند در راستای ترویج فرهنگ بخشش و بازگشت افراد به چرخه زندگی در سایه عدالت و رحمت الهی در استان مرکزی محسوب میشود.
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