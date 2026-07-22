همکاری حج و زیارت و شرکت پست برای تسهیل در بازگشت مدارک زائرین اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت، در مراسم امضای این تفاهمنامه با بیان اینکه هدف اصلی همه اقدامات در اربعین، خدمت فیسبیلالله به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است، گفت: اربعین جلوهای بینظیر از محبت، همدلی و عشق به امام حسین(ع) است و میلیونها انسان از ملیتها و مذاهب مختلف در این همایش عظیم انسانی گرد هم میآیند. در این میان، مردم محور اصلی این حرکت بزرگ هستند و دستگاهها و سازمانها وظیفه تسهیلگری و سازماندهی خدمات را بر عهده دارند.
وی با اشاره به مسئولیت سازمان حج و زیارت در حوزه ثبتنام و اعزام، امداد، راهنمایی زائران و امور گمشدگان افزود: چند سالی است واحد راهنمایی زائران اربعین در سازمان حج و زیارت در چنین ایامی راهاندازی شده و یکی از بخشهای مهم آن، رسیدگی به امور گمشدگان است که هم افراد و هم اشیا و وسایل زائران را شامل میشود. در همین راستا، در فرآیند ثبتنام در سامانه سماح به آدرس samah.haj.ir ، امکان دریافت و چاپ بارکد اختصاصی فراهم شده است تا زائران بتوانند این کد را روی وسایل خود نصب کنند و در صورت پیدا شدن، روند شناسایی و بازگرداندن وسایل به صاحبان آنها با سرعت بیشتری انجام شود.بر اساس این تفاهمنامه نیز ارسال مدارک و وسایل پیدا شده با همکاری شرکت ملی پست، در کوتاهترین زمان ممکن انجام خواهد شد.
رئیس سازمان حج و زیارت همچنین با اشاره به برنامه کاربردی و جامع همیار اربعین گفت: زایران میتوانند این برنامه را از کافه بازار دریافت کرده و با نصب آن از امکانات و خدمات متنوع به جهت تسهیل در سفر اربعین بهره مند شوند.
رشیدیان با گرامیداشت یاد و خاطره شهید بیات، که سال گذشته زمینهساز انعقاد این همکاری شد، ابراز امیدواری کرد این خدمت در سالهای آینده توسعه یابد و از ظرفیتهای موجود برای ارتقای خدمات به زائران اربعین بهره بیشتری گرفته شود.
وی همچنین از تمامی خادمان و دستاندرکاران این طرح قدردانی کرد و گفت: این خدمات در مسیر خدمت به زائران اربعین انجام میشود و بیتردید این تلاشها در پرونده خادمان این حماسه بزرگ ثبت خواهد شد.
محمد احمدی، مدیرعامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران نیز در این مراسم، اربعین را بزرگترین اجتماع مردمی جهان و جلوهای از ایثار، محبت، ولایتمداری و خدمت دانست و گفت: همه دستگاهها در این ایام دست به دست هم میدهند و با عشق و همدلی برای خدمت به مردم تلاش میکنند.
خدمترسانی و امانتداری ریشهای تاریخی و فرهنگی در شبکه پستی کشور دارد و شرکت ملی پست افتخار میکند در کنار مردم و در مسیر خدمت اجتماعی نقشآفرین باشد.
وی با اشاره به مفاد این تفاهمنامه اظهار کرد: بر اساس این همکاری، ثبت اطلاعات اسناد، مدارک و اشیای گمشده زائران در سامانه «پستیافته» در قالب طرح «نذر خدمت» به نشانی postyafteh.post.ir، توسط خادمان پستی مستقر در مواکب در طول ایام اربعین انجام میشود. تلاش ما این است که زائر در صورت گمشدن وسایل خود، دغدغه و استرس کمتری داشته باشد و با ایجاد سازوکاری مطمئن، امکان شناسایی و بازگرداندن اموال گمشده، چه در ایام برگزاری اربعین و چه پس از بازگشت زائران، فراهم شود.
احمدی تأکید کرد: شرکت ملی پست افتخار میکند اگر بتواند در مسیر عشق و دلدادگی زائران به امام حسین(ع)، امانتهای گمشده آنان را پیدا کرده و به صاحبانشان بازگرداند.
تفاهمنامه همکاری سازمان حج و زیارت و شرکت ملی پست برای بازگرداندن اشیای گمشده زائران اربعین ۱۴۰۵ امضا شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت، در مراسم امضای این تفاهمنامه با بیان اینکه هدف اصلی همه اقدامات در اربعین، خدمت فیسبیلالله به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است، گفت: اربعین جلوهای بینظیر از محبت، همدلی و عشق به امام حسین(ع) است و میلیونها انسان از ملیتها و مذاهب مختلف در این همایش عظیم انسانی گرد هم میآیند. در این میان، مردم محور اصلی این حرکت بزرگ هستند و دستگاهها و سازمانها وظیفه تسهیلگری و سازماندهی خدمات را بر عهده دارند.
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