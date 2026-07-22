امسال ۲.۱ میلیون مترمکعب آب وارد تالاب گاوخونی شد

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل دادخواه شامگاه چهارشنبه در نشست کارگروه هماهنگی و مدیریت تالابهای استان اصفهان اظهار کرد: حوضه آبریز زایندهرود با تأمین آب ۹۸ درصد جمعیت و ۹۳ درصد وسعت استان اصفهان، بیش از ۲۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و صنایع بزرگ، یکی از مهمترین و پرچالشترین حوضههای کشور است که آب بیش از پنج میلیون نفر در سه استان را تأمین میکند.
وی با اشاره به تغییرات اقلیمی افزود: متوسط دما در ایستگاه کوهرنگ طی ۳۲ سال حدود ۱.۷ درجه سانتیگراد افزایش یافته و بارش سالانه از یک هزار و ۵۰۰ میلیمتر به یک هزار و ۱۵۲ میلیمتر کاهش پیدا کرده است. همچنین سهم بارش برف از ۶۰ درصد به ۲۸ درصد تقلیل یافته است.
دادخواه وضعیت حجم رودخانه را بحرانی توصیف کرد و گفت: حجم پایان دوره سد زایندهرود از یک هزار و ۸۳ میلیون مترمکعب در دهه ۵۰-۶۰ به ۱۹۰ میلیون مترمکعب در سال آبی گذشته رسیده است.
به گفته وی، ورودی مخزن در سال جاری ۱۷ درصد کمتر از سال قبل بوده و حجم مخزن پایان تیرماه ۵۰۴ میلیون مترمکعب ثبت شده که همچنان ۴۳ درصد کمتر از میانگین بلندمدت است.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای گفت: بیشترین ورودی به تالاب گاوخونی در سال ۱۳۹۸-۱۳۹۹ حدود ۴۵ میلیون مترمکعب بوده اما در سال جاری تا کنون تنها ۲.۱ میلیون مترمکعب آب وارد تالاب شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، نشست کارگروه هماهنگی و مدیریت تالابهای استان اصفهان عصر چهارشنبه با حضور معاون محیطزیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیطزیست کشور، مدیران ارشد استان اصفهان، سرپرست حوضه آبریز زایندهرود و مدیران شرکت آب منطقهای اصفهان و شماری از کنشگران محیطزیست این استان برگزار شد.
تالاب بین المللی گاوخونی با وسعت ۴۷ هزار هکتار در جنوب شرق استان اصفهان قرار گرفته است. بر اساس مطالعات صورت گرفته این تالاب برای پایداری زیستی سالانه دستکم به ۱۷۶ میلیون مترمکعب آب نیاز دارد. با وجود این طی ۲۴ سال گذشته با فصلی شدن جریان زایندهرود، نیاز آبی این تالاب تامین نمی شود.
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