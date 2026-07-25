حوضه آبریز گاوخونی پایلوت ملی اجرای طرح حسابداری آب شد

به گزارش خبرگزاری مهر از روابط عمومی شرکت آب منطقهای اصفهان، علی رائیجیان با بیان این که این طرح با هدف افزایش شفافیت اطلاعاتی، ارتقای بهرهوری و پشتیبانی دادهمحور از مدیریت منابع آب انجام می شود، اظهار کرد: مسئولیت برنامهریزی، راهبری و تدوین مطالعات این پروژه به گروه تلفیق و بیلان مدیریت مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقهای اصفهان واگذار شده است.
وی افزود: در راستای اجرای سیاستهای کلان مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و با توجه به ظرفیتهای علمی، فنی و تخصصی این شرکت، حوضه آبریز گاوخونی از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران بهعنوان یکی از هفت حوضه پایلوت در سطح ملی برای اجرای طرح حسابداری آب با رویکرد WA+ (Water Accounting Plus) انتخاب شد.
رائیجیان تصریح کرد: اجرای این طرح نوین که استانداردی جهانی برای ارزیابی منابع و مصارف آبی است، نقش محوری در گذار از شیوههای سنتی به مدیریت دانشمحور خواهد داشت.
وی خاطر نشان کرد: اجرای این طرح با هدف ایجاد تصویری جامع از وضعیت منابع و مصارف آب، افزایش شفافیت اطلاعات، ارتقای بهرهوری مصرف آب و پشتیبانی از تصمیمگیریهای مدیریتی در سطح حوضه آبریز انجام میشود.
نظر شما