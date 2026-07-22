گاوخونی برای پایداری زیستی به ۸۰ میلیون مترمکعب آب نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مریم کرمانی شامگاه چهارشنبه در نشست کارگروه هماهنگی و مدیریت تالاب‌های استان اصفهان که با حضور معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های کشور و رئیس حوضه آبریز زاینده رود برگزار شد، اظهار کرد: استان اصفهان دارای سه پهنه تالابی است که وسیع‌ترین آن‌ها تالاب گاوخونی با مساحت ۴۷ هزار هکتار است.

وی افزود: این تالاب در زمان پرآبی در کریدور مهاجرت پرندگان قرار گرفته و در زمستان میزبان هزاران پرنده مهاجر می‌شود.

سرپرست حفاظت محیط‌زیست اصفهان با اشاره به اینکه تالاب گاوخونی در سال ۱۴۰۳ به عنوان منطقه حفاظت‌شده اعلام شد، خاطرنشان کرد: تالاب شور گلپایگان نیز با ۶ هزار و ۷۳۳ هکتار به دلیل برداشت‌های بی‌رویه و زهکش‌ها، ارتباط تغذیه‌ای خود با آبخوان را از دست داده و به کانون گرد و غبار تبدیل شده است.

کرمانی با بیان اینکه دریاچه نمک با ۱۸۰ هزار هکتار نیز از تالاب‌های مهم کویر مرکزی به شمار می‌رود، افزود: بالغ بر ۴۱ درصد این دریاچه در آران و بیدگل استان اصفهان واقع است.

وی نقش تالاب‌ گاوخونی را در حمایت از حیات وحش، جلوگیری از فرونشست زمین، تعدیل آب و هوا و توسعه گردشگری اصعهان بی‌بدیل دانست و گفت: در صورت تأمین آب، این تالاب‌ می‌توانند میزبان بیش از ۳۰ هزار پرنده مهاجر شوند.

سرپرست حفاظت محیط زیست استان با اشاره به رهاسازی ۹۴۰ میلیون مترمکعب آب به تالاب گاوخونی در سال ۷۱ شمسی، خاطرنشان کرد: این تالاب از سال ۱۹۷۵ میلادی در کنوانسیون رامسر ثبت شده است.

وی با استناد به قانون حفاظت و احیای تالاب‌های کشور مصوب ۱۳۹۶ و دستور هیئت دولت در سال ۱۴۰۴، بر تشکیل کارگروه استانی مدیریت تالاب با دبیری اداره کل حفاظت محیط زیست تأکید کرد و گفت: ماده سه قانون مدیریت تالاب‌ها و بند ب برنامه هفتم توسعه، اولویت صریحی به حق‌آبه زیست‌محیطی تالاب‌ها داده است.

کرمانی هشدار داد: خشک شدن تالاب باعث تشدید پدیده فرونشست در اصفهان شده و خاک ریزدانه آن قابلیت انتشار فلزات سنگین تا شعاع ۵۰۰ کیلومتری را دارد.

وی به تدوین برنامه جامع زیست‌بوم تالاب گاوخونی در سال ۱۳۹۶ با ۱۳۲ اقدام اجرایی اشاره کرد و گفت: متأسفانه به دلیل عدم همکاری استان چهارمحال و بختیاری به تصویب نهایی نرسید.

سرپرست حفاظت محیط زیست استان حداقل نیاز آبی تالاب را ۱۷۶ میلیون مترمکعب و برای پایداری رودخانه ۱۳۷ میلیون مترمکعب اعلام کرد و افزود: حتی در شرایط خشکسالی، ۸۰ میلیون مترمکعب برای حداقل نمناک شدن تالاب ضروری است.

کرمانی بر مدیریت یکپارچه تالاب تاکید و خاطرنشان کرد: حضور سمن‌های محیط زیستی در جلسات، نهایی شدن احیای زاینده‌رود به عنوان مطالبه ملی، همکاری بین‌استانی و مقابله جدی با برداشت‌های غیرمجاز آب و تغییر کاربری اراضی از دیگر مطالبات ما در راستای حفاظت و احیای تالاب است.

