به گزارش خبرنگار مهر، ایوب درویشی عصر چهارشنبه در نشست کارگروه هماهنگی و مدیریت تالاب‌های استان اصفهان، اظهار کرد: رودخانه زاینده‌رود صرفاً کارکرد تک‌بعدی ندارد بلکه تمدن‌ساز است. اگر این ویژگی بزرگ را قبول داریم، باید برخورد متفاوتی با آن داشته باشیم.

وی افزود: وزارت نیرو و سازمان آب جدول منابع و مصارف را بدون یکپارچگی رودخانه مدیریت می‌کنند. در حال حاضر مدیریت یکپارچه بر رودخانه زاینده‌رود اعمال نمی‌شود و در بالادست خارج از هر قاعده و ضابطه‌ای طرح اجرا می‌شود.

معاون سیاسی و اجتماعی استانداری با انتقاد از برداشت‌های مجاز و غیرمجاز، آن را فاجعه‌بار خواند و گفت: هم‌اکنون ۳۳ پروژه با مجوز در بالادست در حال اجراست.

درویشی تأکید کرد: احیای تالاب بدون احیای زاینده‌رود بیشتر به شوخی شبیه است و تنها بحران را به آینده منتقل می‌کند؛ از این رو باید یک تصمیم قطعی و جدی برای احیای زاینده‌رود اتخاذ شود.

معاون استاندار خطاب به مسئولان وزارت نیرو درخصوص تامین حقابه گاوخونی، تصریح کرد: برداشت‌های غیرمجاز بالادست که بالغ بر ۳۵۰ میلیون مترمکعب است، کنترل کنید و از محل آن حق تالاب را بدهید.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کارگروه هماهنگی و مدیریت تالاب‌های استان اصفهان عصر چهارشنبه با حضور معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، مدیران ارشد استان اصفهان، سرپرست حوضه آبریز زاینده‌رود و مدیران شرکت آب منطقه‌ای اصفهان و شماری از کنشگران محیط‌زیست این استان برگزار شد.