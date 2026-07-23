صنعتکار: نیروهای مسلح ایران در بالاترین سطح آمادگی دفاعی قرار دارند

سرهنگ روح‌الله صنعتکار در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: توان دفاعی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران امروز نسبت به گذشته به شکل چشمگیری افزایش یافته و نیروهای مسلح به ویژه نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از هر زمان دیگری برای مقابله با هرگونه تهدید در زمین، هوا و دریا آمادگی بیشتری دارند.

وی افزود: در جریان نبرد اخیر، سامانه‌های پدافندی کشور عملکرد مطلوبی داشتند و با تقویت توان دفاعی، امکان جولان گسترده هواپیماهای دشمن در آسمان ایران از بین رفت، به طوری که امروز نیز پروازهای دشمن به داخل کشور بسیار محدود و همراه با احتیاط و ترس انجام می‌شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان خاطرنشان کرد: نخستین پهپاد «هرمس» که پس از آغاز حملات وارد آسمان کشور شد، در آسمان یزد و در ارتفاع حدود یک هزار و ۷۰۰ متری هدف سامانه‌های پدافندی قرار گرفت و منهدم شد و این موضوع نشان‌دهنده آمادگی و دقت سامانه‌های دفاعی کشور است.

صنعتکار تصریح کرد: دشمن پس از ناکامی در استفاده از پهپادهای هرمس، به استفاده از پهپادهای پیشرفته‌تر از جمله «ام‌کیو» روی آورد که از پیشرفته‌ترین پهپادهای رزمی و شناسایی جهان به شمار می‌روند، اما رزمندگان جمهوری اسلامی ایران موفق شدند تعداد قابل توجهی از این پهپادها را نیز رهگیری و ساقط کنند.

وی بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به سامانه‌های پدافندی و راداری بومی، توانسته است پهپادهای رادارگریز دشمن را شناسایی و منهدم کند و قطعات بسیاری از این تجهیزات در اختیار نیروهای مسلح قرار دارد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان ادامه داد: رژیم صهیونیستی از انواع پهپادهای شناسایی، جاسوسی و رزمی از جمله «اوربیتر» نیز استفاده کرده که مأموریت‌هایی همچون جمع‌آوری اطلاعات، شنود، شناسایی اهداف و عملیات رزمی را برعهده دارند، اما شمار قابل توجهی از این پهپادها نیز توسط سامانه‌های بومی جمهوری اسلامی ایران ساقط شده‌اند.

صنعتکار تصریح کرد: همه این موفقیت‌ها حاصل توان متخصصان داخلی و تلاش شبانه‌روزی رزمندگان کشور است و جمهوری اسلامی ایران برای تأمین امنیت خود به تجهیزات وارداتی وابسته نیست، بلکه بخش عمده سامانه‌های پدافندی و راداری مورد استفاده، تولید داخل است.

وی با اشاره به آمادگی نیروهای مسلح گفت: توان موشکی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران در شرایط مطلوب قرار دارد و انبارهای تسلیحاتی کشور نیز از آمادگی کامل برخوردار هستند و نیروهای هوافضا، موشکی و دریایی سپاه در بالاترین سطح آمادگی عملیاتی قرار دارند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان با اشاره به استفاده دشمن از موشک‌های کروز، بیان کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی در حملات خود از تسلیحات سنگین از جمله موشک‌های کروز استفاده کرده‌اند و این اقدامات، ماهیت جنایتکارانه آنان را بیش از گذشته آشکار کرده است.

صنعتکار خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران در برابر این اقدامات، ضمن حفظ آمادگی کامل، پاسخ متناسب را در دستور کار خود قرار داده و هرگونه اقدام دشمن بدون پاسخ نخواهد ماند.

وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر حضور مردم در صحنه، ادامه داد: مهم‌ترین عامل اقتدار جمهوری اسلامی ایران، حضور مردم و وحدت ملی است و هر اندازه این انسجام تقویت شود، قدرت بازدارندگی کشور نیز افزایش خواهد یافت.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان تصریح کرد: ملت ایران همواره نشان داده‌اند که در بزنگاه‌های حساس از نظام، انقلاب و ولایت حمایت کرده‌اند و این همراهی، پشتوانه اصلی نیروهای مسلح در مقابله با دشمنان است.

صنعتکار با اشاره به تحولات منطقه بیان کرد: مقاومت اسلامی در منطقه نیز نقش مهمی در ایجاد فشار بر دشمن ایفا کرده و اقدامات جبهه مقاومت در مسیرهای راهبردی دریایی، معادلات منطقه را تحت تأثیر قرار داده است.

وی اضافه کرد: جمهوری اسلامی ایران در کنار توان دفاعی خود، از ظرفیت‌های راهبردی منطقه نیز برخوردار است و دشمن باید بداند هرگونه اقدام علیه ملت ایران با واکنش قاطع و پشیمان‌کننده روبه‌رو خواهد شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان یادآور شد: ملت ایران امروز بیش از هر زمان دیگری خواهان حفظ وحدت، تبعیت از فرامین رهبر معظم انقلاب و تداوم مسیر مقاومت هستند و با تکیه بر توان داخلی و اقتدار نیروهای مسلح، کشور آماده مقابله با هرگونه تهدید و دفاع از منافع ملی است.