به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۵ ایستگاه‌ پایش فعال منتهی به ساعت هشت صبح پنجشنبه یکم مرداد با میانگین ۱۲۰ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس (افراد دارای بیماری‌های تنفسی، سالمندان، زنان باردار و کودکان) را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه‌ خیابان‌های ۲۵ آبان با عدد ۱۱۷، میدان انقلاب ۱۱۳، خیابان پروین اعتصامی ۱۲۴، دانشگاه صنعتی و کاوه ۱۳۷، علوم‌پزشکی اصفهان ۱۲۰، رهنان ۱۳۰، سپاهان‌شهر ۱۲۶، فرشادی و ولدان ۱۱۸، فیض ۱۰۸، کردآباد ۱۲۶ و میرزا طاهر ۱۴۵ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است‌.

شاخص هوا در ایستگاه‌ پارک زمزم با عدد ۸۷ و زینبیه ۹۵ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

هواشناسی استان اصفهان اعلام کرده است که شرایط غبارآلودی هوا همچنان در مناطق شمال، شرق و مرکز این استان تا پنج روز آینده ادامه دارد. این مرکز برای تشدید وزش باد و احتمال وقوع توفان‌های لحظه‌ای و نفوذ توده گردوخاک و بالا رفتن شاخص آلودگی هوا در مناطق یاد شده طی ۲۴ ساعت پیش رو هشدار سطح نارنجی صادر کرده است.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO)، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.