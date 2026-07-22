سوله انبار آسفالت در اطراف رامشیر هدف حمله موشکی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله حیاتی در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: بررسی‌ها در خصوص ابعاد این حادثه در حال انجام است.

وی افزود: اخبار تکمیلی درباره جزئیات این حمله متعاقباً اعلام می‌شود.