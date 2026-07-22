سوله انبار آسفالت در اطراف رامشیر هدف حمله موشکی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله حیاتی در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: بررسیها در خصوص ابعاد این حادثه در حال انجام است.
وی افزود: اخبار تکمیلی درباره جزئیات این حمله متعاقباً اعلام میشود.
اهواز - معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: یک سوله انبار آسفالت در حومه شهرستان رامشیر توسط دشمن تروریستی مورد حمله موشکی قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله حیاتی در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: بررسیها در خصوص ابعاد این حادثه در حال انجام است.
وی افزود: اخبار تکمیلی درباره جزئیات این حمله متعاقباً اعلام میشود.
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