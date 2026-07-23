اقتدار برای بازدارندگی؛ «توکل» شرط پیروزی در برابر دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مهدی میرباقری شاهرودی نماینده مردم استان سمنان در خبرگان رهبری و استاد مبرز حوزه علمیه در فضای مجازی خود مطلبی را با عنوان باید تجهیزات نظامی داشته باشی که دشمن از آن بترسد؛ نه اینکه خودت به آن تجهیزات اعتماد کنی! منتشر کرد که مشروح آن به این شرح است:
قرآن کریم میفرماید شما به این امکانات و قدرتِ خودتان مغرور شدید: «أَعْجَبَتْکُمْ کَثْرَتُکُمْ»؛ اما این کثرت به هیچ درد شما نخورد!
این از قواعد نصرتِ خدا است.
باید تجهیزات نظامی داشته باشی که دشمن از آن بترسد؛ نه اینکه خودت به آن تجهیزات اعتماد کنی!!
اگر به اسباب اعتماد کردی، خدا تو را امتحان میکند و آن امکانات دیگر به هیچ کارت نمیآید.
همین امکانات اگر با توکل به خدا همراه باشد، کار میکند؛ وگرنه عملاً کارهای نیست.
یکی از قواعد نصرت الهی این است: هر وقت دیدید یک امتی در شرایط سخت و در دلِ تکانهها در مقابل دشمن ایستاده و خدا آرامش را بر دلِ آنها نازل کرده، بدانید این، مقدمه فتح است. این یک عنایتِ ویژه است.
در جنگ چهلروزه آمریکا میگفت: «اینها چرا نمیترسند!؟» بعد شروع کرد به بمباران و جنایت، اما دید باز هم ملت ایران نمیترسند. این نترسیدن دقیقاً از علائمِ فتح است.
گفتنی است آیت الله میرباقری شاهرودی در روزهای اخیر همچنین به موضوعات مهمی در حوزه سیاسی و فرهنگی روز به خصوص شرایط منطقه و شرایط ایران اسلامی از نگاه قرآن، بیان کرده که در مجال های دیگر به آنها نیز خواهیم پرداخت.
نظر شما