به گزارش خبرنگار مهر، قدرتالله محمدی، در مراسم آیین بدرقه تیمهای عملیاتی آتشنشانی تهران به مرزهای کشور جهت خدمت به زائران اربعین ۱۴۰۶، حضور پیدا کرد و گفت: امروز تیمهای امدادی و خدماتی آتشنشانی تهران بزرگ برای استقرار در پنج نقطه مرزی کشور اعزام میشوند و از فردا فعالیت خود را در این مرزها آغاز خواهند کرد.
وی افزود: این تیمها با ۱۳۰ آتشنشان مجرب و ۴۵ دستگاه خودروی سبک و سنگین امدادی و اطفایی در مرزهای تعیینشده مستقر میشوند تا به زائران اربعین حسینی خدماترسانی کنند.
محمدی با اشاره به گرمای هوا و افزایش تردد زائران گفت: با توجه به دمای بالای هوا، احتمال گرمازدگی زائران وجود دارد و از سوی دیگر، به دلیل تردد گسترده خودروهای شخصی، احتمال وقوع حوادث و تصادفات جادهای نیز افزایش مییابد. نیروهای آتشنشانی همانند سالهای گذشته آمادگی کامل برای امدادرسانی در این شرایط را دارند.
وی ادامه داد: علاوه بر انجام مأموریتهای امدادی، به نیروهای اعزامی مأموریت داده شده است با استفاده از تجهیزات و امکانات موجود، نسبت به خنکسازی زائران در مسیرهای مرزی نیز اقدام کنند.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی تهران با ارائه توصیههایی به زائران اربعین اظهار داشت: زائران برای رسیدن به مرزها عجله نکنند و در سفرهای جادهای، حداقل دو راننده در خودرو حضور داشته باشند تا با جابهجایی رانندگان از خستگی و خوابآلودگی جلوگیری شود؛ چرا که بخش قابل توجهی از حوادث رانندگی در نزدیکی مرزها ناشی از خوابآلودگی رانندگان است.
وی همچنین تأکید کرد: زائران پس از پارک خودرو در پارکینگها، از بسته بودن درِ باک بنزین اطمینان حاصل کنند و از باقی گذاشتن مواد قابل اشتعال در داخل خودرو خودداری کنند، زیرا خودروها برای مدت طولانی زیر نور مستقیم خورشید قرار میگیرند. همچنین در صورت امکان از سایبان یا پوشش مناسب برای کاهش دمای خودرو استفاده کنند.
محمدی با آرزوی سفری ایمن برای زائران گفت: امیدواریم هیچ حادثهای برای زائران رخ ندهد، اما نیروهای آتشنشانی به صورت شیفتی و ۲۴ ساعته در مرزها آماده ارائه خدمات امدادی هستند.
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