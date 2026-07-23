 ساماندهی ناوگان تاکسیرانی در تدوین طرح تفصیلی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بیاتی نائبرئیس شورای اسلامی شهرکرد، در جلسه ۴۲۷ شورای اسلامی شهر ضمن تشکر از عوامل میدانی ازجمله رانندگان و سایر دست اندکاران که زحمت حمل ونقل عمومی را بر عهده دارند با انتقاد از وضعیت فعلی خدمات تاکسیرانی بدلیل عدم تجهیز به جی پی اس و تاکسی متر،عدم فعالیت کامل ناوگان در ساعات مقرربر ضرورت افزایش نظارت، بهرهگیری از فناوریهای نوین و اصلاح ساختار ناوگان حملونقل عمومی تأکید کرد.
وی با اشاره به غیرفعال بودن بخشی از تاکسیهای شهر و کاهش خدماترسانی در برخی ساعات روز، اظهار داشت: تاکسی یک خدمت عمومی است و باید همواره در دسترس شهروندان باشد. انتظار میرودباتوجه به تنوع تاکسی ها بر نحوه فعالیت انان نظارت مؤثر صورت گیرد تا مردم در ساعات مختلف شبانهروز با کمبود وسیله نقلیه یا افزایش استفاده از خودروهای شخصی مواجه نشوند.
بیاتی همچنین با اشاره به اینکه بخشی از ناوگان تاکسیرانی در اختیار افرادی قرار دارد که فعالیت مستمر و مؤثری در ارائه خدمات ندارندیا تاکسی را بعنوان خودرو شخصی مورد استفاده قرار می دهند و در برخی موارد نیز مالک با تفکر سرمایه ای اقدام به خرید تاکسی نموده وشرایط لازم برای فعالیت را ندارد، افزود: ضروری است با بازنگری در نحوه بهرهبرداری از ناوگان تاکسیرانی، زمینه فعالیت کامل ناوگان ورانندگان واجد شرایط، متعهد و فعال برای بخش غیر فعال فراهم شود تا خدمات مطلوبتری به شهروندان ارائه شود.
وی با تأکید بر لزوم هوشمندسازی نظارت بر ناوگان تاکسیرانی افزود: استفاده از سامانههای هوشمند مانند GPS میتواند امکان رصد دقیق عملکرد تاکسیها، میزان فعالیت، ساعات خدمترسانی، مسیرهای تردد و تخلفات احتمالی را فراهم کند و ضمن کاهش نظارتهای سنتی، موجب افزایش بهرهوری، شفافیت و رضایتمندی شهروندان شود.
نائبرئیس شورای اسلامی شهرکرد همچنین بر لزوم تغییردر ساختار مدیریتی ناوگان تاکسیرانی و افزایش پاسخگویی در این حوزه تأکید کرد و گفت: حملونقل عمومی از مهمترین ودردسترسترین خدمات شهری و از وظایف اصلی مدیریت شهری است و باید با برنامهریزی دقیق، نظارت مستمر و استفاده از ظرفیتهای مدیریتی، خدماتی در شأن شهروندان ارائه شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تهیه طرح تفصیلی شهر توسط شهرداری پرداخت و بر لزوم حفظ جایگاه و اختیارات مدیریت شهری در این فرآیند تأکید کرد و گفت: با توجه به ساز و کار پیشبینیشده، شهرداری تأمینکننده منابع مالی اجرای طرح است، اما ظاهرا اختیار کافی در انتخاب مشاور و هدایت روند مطالعات ندارد و این موضوع میتواند بر تأمین منافع و نیازهای شهری که شهرداری و شورای اسلامی شهر در کوران مشکلات شهر و جزئیات آن و پاسخگویی به شهروندان قرار دارند تأثیرگذار باشد. و به نظر میرسد عرف نبوده و به لحاظ رعایت قانون هم راه وشهرسازی بعنوان ناظر عالی، در تهیه طرح دخالت کند بلکه باید در زمان تصویب به وظایف عمل کند.
بیاتی با تأکید بر اینکه طرح تفصیلی از مهمترین اسناد توسعه شهری است، تصریح کرد: تدوین این طرح باید با بهرهگیری از مشاوران متخصص، شناخت دقیق از ظرفیتها و نیازهای شهر و با نقشآفرینی مؤثر مدیریت شهری انجام شود تا نتیجه آن در راستای توسعه متوازن، تأمین منافع عمومی و روان شدن فرایندپاسخگویی به مطالبات شهروندان باشد.
وی در پایان خواستار تقویت مدیریت علمی، بهرهگیری از فناوریهای نوین، افزایش نظارت بر خدمات شهری و حفظ نقش مدیریت شهری در تصمیمگیریهای کلان شد و تأکید کرد: تحقق این اهداف، زمینهساز ارتقای کیفیت خدمات، افزایش رضایتمندی شهروندان و توسعه شهرکرد خواهد بود.
نظر شما