ایجاد جاده سلامت در حاشیه کمربندی شهید ترکی در دستور کار قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه بیگی عضو شورای اسلامی شهرکرد، در جلسه ۴۲۷ شورای اسلامی شهر با اشاره به ظرفیتهای موجود در حاشیه کمربندی شهید ترکی، بر ضرورت بررسی امکان ایجاد مسیر پیادهروی و جاده سلامت در این محدوده تأکید کرد.
وی اظهار داشت: بخش قابل توجهی از اقدامات اولیه از جمله فضای سبز، درختکاری و روشنایی در این محدوده اجرا شده است، اما برای بهرهبرداری مناسب از این مسیر، اجرای زیرسازی، جدولگذاری، آسفالت و تأمین ایمنی لازم ضروری است تا این فضا به محیطی مناسب برای استفاده شهروندان تبدیل شود.
بیگی با اشاره به ظرفیت این محدوده برای ایجاد یک فضای مناسب پیادهروی، افزود: اجرای جاده سلامت در حاشیه کمربندی شهید ترکی میتواند ضمن افزایش ایمنی تردد عابران، فضایی مناسب برای ورزش، پیادهروی و گذران اوقات فراغت شهروندان، بهویژه ساکنان محلات اطراف، فراهم کند و نقش مؤثری در ارتقای سلامت و نشاط اجتماعی داشته باشد.
عضو شورای اسلامی شهرکرد خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بخشی از زیرساختهای این محدوده پیش از این فراهم شده است، اجرای این طرح در مقایسه با احداث یک پروژه جدید، با هزینه کمتری امکانپذیر خواهد بود و میتواند با برنامهریزی مناسب در دستور کار مدیریت شهری قرار گیرد.
وی همچنین بر ضرورت توسعه متوازن امکانات رفاهی و ورزشی در نقاط مختلف شهر تأکید کرد و گفت: ایجاد فضاهای عمومی ایمن و در دسترس، علاوه بر افزایش سرانه فضاهای شهری، زمینه بهرهمندی شهروندان از محیطی مناسب برای فعالیتهای ورزشی و تفریحی را فراهم کرده و به ارتقای کیفیت زندگی در محلات کمک میکند.
بیگی در پایان خواستار بررسی کارشناسی این پیشنهاد از سوی مدیریت شهری شد و تأکید کرد: استفاده از ظرفیتهای موجود و اجرای پروژههای اثرگذار، میتواند گام مؤثری در افزایش رضایتمندی شهروندان و توسعه متوازن فضاهای شهری باشد.
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