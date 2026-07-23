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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۷

فناوری هوش مصنوعی؛موتور محرک توسعه زیست‌بوم دیجیتال کهگیلویه وبویراحمد

فناوری هوش مصنوعی؛موتور محرک توسعه زیست‌بوم دیجیتال کهگیلویه وبویراحمد

یاسوج- مدیر مرکز رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال استان کهگیلویه و بویراحمد، هوش مصنوعی را راهبرد اصلی توسعه زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال استان دانست.

حسین خلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به استقبال گسترده از طرح ملی مهارت‌افزایی هوش مصنوعی در کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: تاکنون بیش از یک هزار نفر در این رویداد آموزشی و ترویجی ثبت‌نام کرده‌اند.

وی افزود: حضور گسترده اعضای هیئت علمی، دانشجویان، فعالان حوزه فناوری، کارکنان دستگاه‌های اجرایی و مدیران کسب‌وکارهای استان نشان می‌دهد جامعه هدف، اهمیت توانمندسازی در حوزه هوش مصنوعی را به خوبی درک کرده و نیاز روزافزونی به بهره‌گیری از ظرفیت‌های این فناوری نوین احساس می‌شود.

خلیلی ادامه داد: محورهای این دوره آموزشی، علاوه بر کاربردهای راهبردی هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف صنعت و خدمات، به موضوع تخصصی «مهندسی پرامپت» به عنوان یکی از مهارت‌های کلیدی عصر دیجیتال نیز اختصاص یافته است.

ایجاد هاب تخصصی اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی در استان

مدیر مراکز رشد پارک علم و فناوری استان با تأکید بر رویکرد این مجموعه برای توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی، گفت: در همین راستا، مرکز رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال استان با همکاری پارک فاوا راه‌اندازی و فعال شده است.

وی تصریح کرد: این مرکز به عنوان نقطه اتصال راهبردی میان مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نقش مهمی در هم‌افزایی ظرفیت‌ها و انسجام سیاست‌های حوزه اقتصاد دیجیتال ایفا می‌کند.

خلیلی با اشاره به برنامه‌های پارک علم و فناوری استان در چارچوب سیاست‌های ملی معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، بیان کرد: هدف نهایی، ایجاد یک هاب تخصصی اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی در استان است تا ضمن تجمیع ظرفیت‌های بومی، زمینه جذب سرمایه‌گذاری و شکل‌گیری کسب‌وکارهای نوپا را فراهم کند.

بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی برای توسعه فناوری

وی بیان کرد: در مسیر توسعه زیست‌بوم دیجیتال استان، از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین مرکز ملی نوآوری و توسعه هوش مصنوعی استفاده خواهد شد.

مدیر مراکز رشد پارک علم و فناوری استان افزود: این همکاری‌ها کمک می‌کند فعالان حوزه فناوری در کهگیلویه و بویراحمد به دانش روز و تجربه‌های موفق ملی در حوزه هوش مصنوعی دسترسی داشته باشند.

مهارت‌افزایی؛ ضرورتی برای عبور از چالش تحول دیجیتال

خلیلی با بیان اینکه فاصله میان نیازهای جدید صنعت و توانمندی‌های نیروی انسانی یکی از مهم‌ترین چالش‌های تحول دیجیتال در استان است، اظهار داشت: آموزش و مهارت‌افزایی مستمر دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی جدی برای دستگاه‌های دولتی، دانشگاه‌ها، صنایع و فعالان اقتصادی محسوب می‌شود.

وی گفت: این دوره‌های تخصصی با هدف انتقال تجربه‌های ملی و کاربردی‌سازی آنها در بستر استان طراحی شده‌اند تا زمینه شکوفایی ظرفیت‌های موجود، ایجاد فرصت‌های کارآفرینی، اشتغال پایدار و درآمدزایی از مسیر فناوری‌های دیجیتال فراهم شود.

چشم‌انداز تبدیل استان به قطب اقتصاد دیجیتال جنوب غرب کشور

مدیر مراکز رشد پارک علم و فناوری استان در پایان با تأکید بر تداوم این مسیر، ابراز امیدواری کرد: با افزایش همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های ملی، کهگیلویه و بویراحمد بتواند به قطب نوآور اقتصاد دیجیتال در جنوب غرب کشور تبدیل شود و نقش مؤثری در تحقق اهداف توسعه دانش‌بنیان کشور ایفا کند.

گفتنی است طرح ملی مهارت‌افزایی هوش مصنوعی در استان کهگیلویه و بویراحمد با همکاری پارک علم و فناوری استان و پارک فاوا، با تدریس مهندس جاویدنیا، استراتژیست هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات، به مدت چهار روز از ۲۹ تیر تا اول مرداد ۱۴۰۵ در سالن شهید چمران دانشگاه یاسوج برگزار شد.

کد مطلب 6896634

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