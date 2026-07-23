حسین خلیلی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به استقبال گسترده از طرح ملی مهارتافزایی هوش مصنوعی در کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: تاکنون بیش از یک هزار نفر در این رویداد آموزشی و ترویجی ثبتنام کردهاند.
وی افزود: حضور گسترده اعضای هیئت علمی، دانشجویان، فعالان حوزه فناوری، کارکنان دستگاههای اجرایی و مدیران کسبوکارهای استان نشان میدهد جامعه هدف، اهمیت توانمندسازی در حوزه هوش مصنوعی را به خوبی درک کرده و نیاز روزافزونی به بهرهگیری از ظرفیتهای این فناوری نوین احساس میشود.
خلیلی ادامه داد: محورهای این دوره آموزشی، علاوه بر کاربردهای راهبردی هوش مصنوعی در حوزههای مختلف صنعت و خدمات، به موضوع تخصصی «مهندسی پرامپت» به عنوان یکی از مهارتهای کلیدی عصر دیجیتال نیز اختصاص یافته است.
ایجاد هاب تخصصی اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی در استان
مدیر مراکز رشد پارک علم و فناوری استان با تأکید بر رویکرد این مجموعه برای توسعه زیرساختهای هوش مصنوعی، گفت: در همین راستا، مرکز رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال استان با همکاری پارک فاوا راهاندازی و فعال شده است.
وی تصریح کرد: این مرکز به عنوان نقطه اتصال راهبردی میان مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نقش مهمی در همافزایی ظرفیتها و انسجام سیاستهای حوزه اقتصاد دیجیتال ایفا میکند.
خلیلی با اشاره به برنامههای پارک علم و فناوری استان در چارچوب سیاستهای ملی معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، بیان کرد: هدف نهایی، ایجاد یک هاب تخصصی اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی در استان است تا ضمن تجمیع ظرفیتهای بومی، زمینه جذب سرمایهگذاری و شکلگیری کسبوکارهای نوپا را فراهم کند.
بهرهگیری از ظرفیتهای ملی برای توسعه فناوری
وی بیان کرد: در مسیر توسعه زیستبوم دیجیتال استان، از ظرفیتهای علمی و پژوهشی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین مرکز ملی نوآوری و توسعه هوش مصنوعی استفاده خواهد شد.
مدیر مراکز رشد پارک علم و فناوری استان افزود: این همکاریها کمک میکند فعالان حوزه فناوری در کهگیلویه و بویراحمد به دانش روز و تجربههای موفق ملی در حوزه هوش مصنوعی دسترسی داشته باشند.
مهارتافزایی؛ ضرورتی برای عبور از چالش تحول دیجیتال
خلیلی با بیان اینکه فاصله میان نیازهای جدید صنعت و توانمندیهای نیروی انسانی یکی از مهمترین چالشهای تحول دیجیتال در استان است، اظهار داشت: آموزش و مهارتافزایی مستمر دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی جدی برای دستگاههای دولتی، دانشگاهها، صنایع و فعالان اقتصادی محسوب میشود.
وی گفت: این دورههای تخصصی با هدف انتقال تجربههای ملی و کاربردیسازی آنها در بستر استان طراحی شدهاند تا زمینه شکوفایی ظرفیتهای موجود، ایجاد فرصتهای کارآفرینی، اشتغال پایدار و درآمدزایی از مسیر فناوریهای دیجیتال فراهم شود.
چشمانداز تبدیل استان به قطب اقتصاد دیجیتال جنوب غرب کشور
مدیر مراکز رشد پارک علم و فناوری استان در پایان با تأکید بر تداوم این مسیر، ابراز امیدواری کرد: با افزایش همکاری میان دستگاههای اجرایی و استفاده از ظرفیتهای ملی، کهگیلویه و بویراحمد بتواند به قطب نوآور اقتصاد دیجیتال در جنوب غرب کشور تبدیل شود و نقش مؤثری در تحقق اهداف توسعه دانشبنیان کشور ایفا کند.
گفتنی است طرح ملی مهارتافزایی هوش مصنوعی در استان کهگیلویه و بویراحمد با همکاری پارک علم و فناوری استان و پارک فاوا، با تدریس مهندس جاویدنیا، استراتژیست هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات، به مدت چهار روز از ۲۹ تیر تا اول مرداد ۱۴۰۵ در سالن شهید چمران دانشگاه یاسوج برگزار شد.
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