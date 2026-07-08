به گزارش خبرنگار مهر، چهار نهاد متولی آموزش، فناوری و نوآوری در کردستان پیش از ظهر چهارشنبه با امضای تفاهم‌نامه‌ای مشترک، مسیر تازه‌ای را برای توسعه فناوری‌های نوین، گسترش آموزش‌های مهارتی و حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال در استان آغاز کردند.

این تفاهم‌نامه میان اداره‌کل آموزش فنی‌وحرفه‌ای کردستان، اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری کردستان منعقد شد و بر ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های علمی، مهارتی و نیازهای روز بازار کار تمرکز دارد.

مراسم امضای این سند همکاری با حضور سیدجمیل احمدی معاون آموزش سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور و جمعی از مدیران و مسئولان استانی برگزار شد؛ اقدامی که هدف آن هم‌افزایی میان مجموعه‌های آموزشی، پژوهشی و فناورانه برای توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی و فناوری‌های دیجیتال عنوان شد.

تربیت نیروی متخصص؛ محور اصلی توسعه فناوری

بر اساس این تفاهم‌نامه، برنامه‌ریزی برای طراحی و اجرای دوره‌های تخصصی مهارتی، ارتقای توانمندی نیروی انسانی، توسعه آموزش‌های مرتبط با هوش مصنوعی و فراهم کردن زمینه ورود افراد متخصص به بازار کار در دستور کار قرار می‌گیرد.

همچنین حمایت از ایده‌های نوآورانه، تسهیل فرآیند تبدیل ایده به محصول، پشتیبانی از فعالیت شرکت‌های فناور و استارت‌آپ‌ها و تقویت ارتباط میان دانشگاه، صنعت و دستگاه‌های اجرایی از دیگر محورهای این همکاری مشترک است.

هوش مصنوعی؛ ضرورتی برای آینده اقتصاد

معاون آموزش سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور در این مراسم با اشاره به اهمیت فناوری‌های نوین اظهار کرد: حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال و استفاده از ظرفیت‌های هوش مصنوعی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی برای توسعه اقتصادی و افزایش بهره‌وری محسوب می‌شود.

سیدجمیل احمدی افزود: سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای با رویکردی آینده‌نگرانه تلاش می‌کند آموزش‌های مهارتی را با نیازهای جدید صنعت و بازار کار هماهنگ کند تا زمینه تربیت نیروی انسانی توانمند در حوزه فناوری‌های نوین فراهم شود.

وی این تفاهم‌نامه را نمونه‌ای از همکاری میان بخش‌های اجرایی، علمی و فناوری برای افزایش توان رقابتی کشور و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال عنوان کرد.

تلاش برای تبدیل کردستان به قطب مهارت‌های دیجیتال

مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای کردستان نیز با تأکید بر نقش نیروی انسانی متخصص در توسعه فناوری گفت: پیشرفت در حوزه دیجیتال بدون سرمایه‌گذاری بر آموزش و مهارت‌آموزی امکان‌پذیر نیست.

سیدعلی علوی اظهار کرد: استفاده از ظرفیت جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری استان می‌تواند به ارتقای استانداردهای آموزشی، توسعه مهارت‌های مرتبط با هوش مصنوعی و فراهم شدن زمینه فعالیت کارآفرینان حوزه دیجیتال کمک کند.

وی افزود: هدف این همکاری مشترک، کاهش فاصله مهارتی، تقویت ظرفیت‌های فناورانه استان و ایجاد فرصت‌های جدید برای جوانان در حوزه اقتصاد دیجیتال است.

اجرای طرح‌های مشترک فناوری در دستور کار

این تفاهم‌نامه با همکاری آرام حیدری مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کردستان، محمدعادل رضایی رئیس جهاد دانشگاهی استان و احمد محمدی رئیس پارک علم و فناوری کردستان نهایی شد.

بر اساس این همکاری، اجرای پروژه‌های مشترک، برگزاری دوره‌های تخصصی و ایجاد بسترهای جدید برای توسعه فناوری‌های نوین در استان دنبال خواهد شد؛ اقدامی که می‌تواند زمینه‌ساز رشد کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و تقویت جایگاه کردستان در حوزه اقتصاد دیجیتال باشد.