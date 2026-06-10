به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی یوسفزادی شامگاه سه شنبه در نشست فعالان عرصه دیجیتال با وزیر ارتباطات با اشاره به ظرفیتهای رو به رشد فناوری در استان قم، اظهار کرد: پارک علم و فناوری قم آمادگی دارد با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، زمینه ایجاد مرکز رشد و پردیس تخصصی هوش مصنوعی را در استان فراهم کند.
وی با بیان اینکه توسعه فناوریهای نوین به ویژه هوش مصنوعی نیازمند حمایتهای هدفمند و زیرساختهای مناسب است، افزود: تأمین منابع مالی، ارائه تسهیلات حمایتی به استارتاپهای فعال در این حوزه و فراهمسازی تجهیزات پردازشی مورد نیاز از جمله اقداماتی است که میتواند به شتاببخشی فعالیت شرکتهای فناور و دانشبنیان کمک کند.
رئیس پارک علم و فناوری استان قم همچنین با اشاره به ظرفیتهای موجود در اکوسیستم فناوری استان گفت: قم از توانمندیهای قابل توجهی در حوزه اقتصاد دیجیتال، تولید محتوا و فناوریهای مبتنی بر هوش مصنوعی برخوردار است و با رفع برخی موانع زیرساختی میتواند نقش پررنگتری در این عرصه ایفا کند.
وی ادامه داد: همافزایی میان دستگاههای اجرایی، نهادهای پشتیبان و بخش خصوصی میتواند زمینه تحقق اهداف کلان استان در حوزه فناوریهای نوظهور را فراهم سازد.
کمبود فضای استقرار همچنان از چالشهای اصلی است
یوسفزادی با اشاره به برخی محدودیتهای موجود در مسیر توسعه زیستبوم فناوری قم اظهار کرد: یکی از مسائل مهم و تأثیرگذار بر روند رشد شرکتهای نوپا و فناور، کمبود فضای استقرار است که همچنان به عنوان یکی از چالشهای اساسی این حوزه باقی مانده است.
وی افزود: این موضوع در سالهای اخیر بارها مطرح شده اما هنوز راهکار مؤثری برای رفع کامل آن اجرایی نشده است و همین مسئله روند توسعه بخشی از ظرفیتهای فناورانه استان را با محدودیت مواجه کرده است.
رئیس پارک علم و فناوری استان قم خاطرنشان کرد: انتظار میرود با همراهی و حمایت نهادهای استانی و ملی به ویژه وزارت ارتباطات، زمینه رفع این مشکل فراهم شود تا امکان توسعه فعالیت شرکتهای فناور و استارتاپهای دانشبنیان بیش از گذشته مهیا شود.
وی تصریح کرد: حل مسائل زیرساختی میتواند نقش مهمی در تحقق هدف تبدیل قم به یکی از کانونهای مهم کشور در حوزه هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و تولید محتوای فناورانه ایفا کند.
یوسفزادی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح وضعیت شرکتهای دانشبنیان استان قم گفت: در حال حاضر ۱۸۶ شرکت دانشبنیان در استان فعالیت میکنند که این آمار، قم را در رتبه هشتم کشور از حیث تعداد شرکتهای دانشبنیان قرار داده است.
وی افزود: پارک علم و فناوری قم نیز هماکنون میزبان ۱۹۷ شرکت فناور است که از مزایا و حمایتهای قانونی استقرار در این مجموعه بهرهمند هستند.
رئیس پارک علم و فناوری استان قم ادامه داد: از مجموع شرکتهای مستقر در پارک، ۸۵ شرکت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت دارند که بخش قابل توجهی از آنها در زمینههایی نظیر هوش مصنوعی، بازیهای رایانهای، شبکههای اجتماعی و سایر فناوریهای دیجیتال مشغول فعالیت هستند.
وی اظهار کرد: حضور این تعداد شرکت فناور در حوزه فناوری اطلاعات، نشاندهنده ظرفیت قابل توجه استان در عرصه فناوریهای نوین و آمادگی آن برای توسعه فعالیتهای تخصصی در این بخش است.
فروش شرکتهای فناور قم از مرز ۵ همت عبور کرد
یوسفزادی با اشاره به عملکرد اقتصادی شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری قم گفت: مجموع فروش ریالی این شرکتها در سال مالی گذشته از مرز ۵ همت عبور کرده است که بیانگر رشد و پویایی فعالیتهای فناورانه در استان است.
وی افزود: همچنین میزان فروش ارزی شرکتهای مستقر در پارک طی همین مدت بیش از ۲.۲ میلیون دلار بوده که نشاندهنده حضور این شرکتها در بازارهای بینالمللی و ظرفیت صادراتی محصولات و خدمات فناورانه آنهاست.
رئیس پارک علم و فناوری استان قم خاطرنشان کرد: با وجود کسب این دستاوردها و قرار گرفتن پارک علم و فناوری قم در جمع ۱۰ پارک برتر استانی کشور از نظر شاخصهای عملکردی، همچنان فاصله قابل توجهی میان ظرفیتهای موجود و امکانات زیرساختی و بودجهای استان وجود دارد.
وی تأکید کرد: تقویت زیرساختها، افزایش حمایتهای اعتباری و رفع محدودیتهای موجود میتواند زمینه ارتقای جایگاه قم در حوزه فناوری و نوآوری را بیش از پیش فراهم کند.
قم- رئیس پارک علم و فناوری قم با اشاره به عملکرد اقتصادی شرکتهای مستقر در این مجموعه گفت: مجموع فروش ریالی این شرکتها در سال مالی گذشته از مرز ۵ همت عبور کرده است.
به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی یوسفزادی شامگاه سه شنبه در نشست فعالان عرصه دیجیتال با وزیر ارتباطات با اشاره به ظرفیتهای رو به رشد فناوری در استان قم، اظهار کرد: پارک علم و فناوری قم آمادگی دارد با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، زمینه ایجاد مرکز رشد و پردیس تخصصی هوش مصنوعی را در استان فراهم کند.
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