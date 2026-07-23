وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر آرام است؛افزایش شرجی و رطوبت از جمعه

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشههای هواشناسی، تا روز جمعه وضعیت جوی و دریایی نسبتا آرامی برای استان پیشبینی میشود، با جنوبی شدن جهت وزش باد از روز جمعه تا روز یکشنبه در سطح استان افزایش رطوبت و شرجی هوا مورد انتظار است.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: دمای هوا نیز در این مدت مقادیر بالایی خواهد داشت.
وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد پیش بینی می شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: جهت وزش باد متغیر، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی۱۲۰ سانتیمتر پیش بینی می شود.
نظر شما