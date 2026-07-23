وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر آرام است؛افزایش شرجی و رطوبت از جمعه

بوشهر- کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: تا روز جمعه وضعیت جوی و دریایی استان آرام خواهد بود، اما از جمعه تا یکشنبه با جنوبی شدن وزش باد، رطوبت و شرجی هوا افزایش می‌یابد.