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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۳

وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر آرام است؛افزایش شرجی و رطوبت از جمعه

وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر آرام است؛افزایش شرجی و رطوبت از جمعه

بوشهر- کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: تا روز جمعه وضعیت جوی و دریایی استان آرام خواهد بود، اما از جمعه تا یکشنبه با جنوبی شدن وزش باد، رطوبت و شرجی هوا افزایش می‌یابد.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، تا روز جمعه وضعیت جوی و دریایی نسبتا آرامی برای استان پیش‌بینی می‌شود، با جنوبی شدن جهت وزش باد از روز جمعه تا روز یکشنبه در سطح استان افزایش رطوبت و شرجی هوا مورد انتظار است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: دمای هوا نیز در این مدت مقادیر بالایی خواهد داشت.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: جهت وزش باد متغیر، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی۱۲۰ سانتیمتر پیش بینی می شود.

کد مطلب 6896731

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