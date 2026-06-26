وقوع زلزله ۳.۴ ریشتری در دوزه جهرم

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر ساعت ۰۰:۴۲ بامداد شنبه ۶ تیرماه حوالی شهر دوزه مرکز بخش سیمکان از توابع شهرستان جهرم در استان فارس را لرزاند.

این زلزله در عمق ۱۴ کیلومتری زمین رخ داده است.