وقوع زلزله ۳.۴ ریشتری در دوزه جهرم

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزهای به بزرگی ۳.۴ ریشتر ساعت ۰۰:۴۲ بامداد شنبه ۶ تیرماه حوالی شهر دوزه مرکز بخش سیمکان از توابع شهرستان جهرم در استان فارس را لرزاند.
این زلزله در عمق ۱۴ کیلومتری زمین رخ داده است.
جهرم- زمین لرزهای به بزرگی ۳.۴ ریشتر حوالی شهر دوزه مرکز بخش سیمکان از توابع شهرستان جهرم در استان فارس را لرزاند.
به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزهای به بزرگی ۳.۴ ریشتر ساعت ۰۰:۴۲ بامداد شنبه ۶ تیرماه حوالی شهر دوزه مرکز بخش سیمکان از توابع شهرستان جهرم در استان فارس را لرزاند.
این زلزله در عمق ۱۴ کیلومتری زمین رخ داده است.
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