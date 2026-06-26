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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱:۰۵

وقوع زلزله ۳.۴ ریشتری در دوزه جهرم

وقوع زلزله ۳.۴ ریشتری در دوزه جهرم

جهرم- زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر حوالی شهر دوزه مرکز بخش سیمکان از توابع شهرستان جهرم در استان فارس را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر ساعت ۰۰:۴۲ بامداد شنبه ۶ تیرماه حوالی شهر دوزه مرکز بخش سیمکان از توابع شهرستان جهرم در استان فارس را لرزاند.

این زلزله در عمق ۱۴ کیلومتری زمین رخ داده است.

کد مطلب 6871565

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