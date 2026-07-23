حسنوند:۵۰ میلیارد ریال کالای ساختمانی قاچاق در فریدن کشف شد

سردار عبدالوهاب حسنوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پلیس با رصد دقیق تحرکات بازار و بهرهگیری از گزارشهای واصله، از دپوی مشکوک مقادیر قابلتوجهی کالا در یک انبار غیرمجاز در شهرستان فریدن مطلع شد. پس از اطمینان از صحت اطلاعات و هماهنگی با مقام قضائی، تیمهای تخصصی به همراه بازرسان اتاق اصناف و نمایندگان اداره تعزیرات حکومتی به محل اعزام شدند.
وی افزود: در بررسیهای میدانی از این انبار، ۱۴۶ کیسه سیمان، ۲۴۴ کیسه گچ و حجم وسیعی از تجهیزات آبیاری بارانی و لوازم ساختمانی کشف شد که متخلفان قصد داشتند با انباشت آن، در چرخه توزیع اختلال ایجاد کنند.
فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به ارزش ریالی این محموله گفت: کارشناسان ارزش اقلام کشفشده را ۵۰ میلیارد ریال برآورد کردهاند. با دستور مرجع قضائی، محل این انبار پلمب و متصدی متخلف برای سیر مراحل قانونی و تشکیل پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی شد.
سردار حسنوند با بیان اینکه احتکار کالا، «خودتحریمی» در سطح محلی و ایجاد فشار مضاعف بر دوش مردم است، تصریح کرد: احتکار با هدف ایجاد کمبود مصنوعی و افزایش کاذب قیمتها انجام میشود که پلیس در این حوزه با هیچ شخصی مماشات نخواهد کرد.
وی با تأکید بر اینکه امنیت اقتصادی مردم خط قرمز پلیس است، از شهروندان خواست: نظارت عمومی مؤثرترین ابزار برای ریشهکنی احتکار است. از شهروندان فریدنی و سراسر استان تقاضا داریم در صورت اطلاع از هرگونه انبار غیرمجاز یا فعالیت مشکوک اقتصادی، موضوع را بیدرنگ از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند تا با حضور بهموقع، از تضییع حقوق همشهریان جلوگیری شود.
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