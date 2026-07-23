آزمون بسندگی زبان عربی مهرماه ۱۴۰۵ برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون بسندگی زبان عربی در راستای وظایف سازمان سنجش آموزش کشور بهعنوان متولی راهبری آزمونهای زبانهای خارجی و با هدف توسعه و تنوعبخشی به آزمونهای استاندارد زبان، بر اساس مصوبه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی کشور برگزار میشود.
آزمون بسندگی زبان عربی با توجه به ارتباط کاربردی زبان عربی با برخی حوزهها و رشته ها، همچون حوزه علوم انسانی نظیر رشته های الهیات (تمام شاخههای آن)، تاریخ، زبان شناسی، حقوق، علوم سیاسی، مطالعات جهان، زبان و ادبیات فارسی و دیگر رشته ها، این آزمون می تواند در مقطع دکتری به عنوان جایگزینی برای سایر آزمون ها محسوب شود.
آزمون بسندگی زبان عربی (تلمع) بر پایه الگوی الگوی آزمون های بین المللی رایج، طراحی و شامل بخشهای ششگانه شنیداری، گفتاری، واژگان، دستور زبان، فهم خوانشی و نگارش است.
جزئیات مربوط به زمان و نحوه ثبتنام، شرایط شرکت در آزمون و سایر اطلاعات اجرایی، متعاقباً از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org منتشر خواهد شد.
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