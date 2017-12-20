به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه دهقانی در نشست شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر با بیان اینکه توجه به اشتغال بانوان در اولویت برنامه‌های استان بوشهر قرار دارد اظهار داشت: در این راستا با توانمند سازی مهارتی بانوان زمینه اشتغال بانوان به ویژه در بخش کارآفرینی فراهم می‌شود.

وی با بیان اینکه توجه به اشتغال زنان روستایی استان بوشهر در اولویت قرار دارد تاکید کرد: ظرفیت اشتغال و تولید روستاهای استان بوشهر شناسایی شده و زنان با مهارت‌آموزی و پرداخت تسهیلات کم بهره زمینه اشتغال آنان فراهم می‌شود.

مدیرکل امور بانوان استانداری بوشهر با اشاره به ابلاغ ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبارات اشتغال‌زایی به استان بوشهر گفت: ۵۱ درصد اعتبارات اشتغال‌زایی استان بوشهر جذب شده است.

دهقانی با تاکید بر اطلاع رسانی برای استفاده بانوان از اعتبارات اشتغال‌زایی افزود: ائمه جمعه و جماعات برای افزایش آگاهی زنان در استفاده از تسهیلات اشتغال‌زایی اطلاع رسانی کنند.