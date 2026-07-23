عارفی: اسلام ناب یک ضرورت تاریخی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن عارفی، ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح مرکز اسلام ناب مسجد امامزاده علی اکبر (ع) شهر کرمان با اشاره به شکل‌گیری رویش جدیدی تحت عنوان اسلام ناب در تقابل با ایدئولوژی‌های شرق و غرب، این حرکت را نه یک پسوند تشریفاتی و شعارگونه، بلکه یک ضرورت تاریخی خواند.

وی با تبریک افتتاح این مرکز، به تعریف اسلام ناب از منظر قرآن پرداخت و با استناد به آیات ۷ و ۸ سوره احزاب و آیه ۳۶ سوره نحل، اظهار داشت: عهد و میثاقی که خداوند از انبیا گرفته، همان توحید، عدالت، بندگی و اجتناب از طاغوت است؛ که این خلاصه دینی است که به ما سپرده شده است.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمان با تأکید بر اینکه امروز جهان درگیر تقابل روایت‌های متعدد و قرائت های متکثر است، گفت: اسلام ناب یک راهبرد تمدنی است؛ چراکه بشر امروز، خلأ آزادی و عدالت را در دو تفکر سکولاری و مارکسیسم می‌بیند و به دنبال یک راهگشای جدید است.

عارفی، با اشاره به جذابیت انقلاب اسلامی برای جهانیان، تصریح کرد: این تفکر، انسان‌هایی تربیت می‌کند که در مقابل ابرقدرت‌ها سر خم نمی‌کنند.

وی افزود: دنیا امروز حکمرانی‌های مختلف را تجربه می‌کند تا زمانی که امام زمان(عج) ظهور کند، کسی نگوید حکمرانی بهتری داشتیم.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی، دو آفت تحجر و جمود و التقاط و سکولاریسم پنهان را تهدیدی جدی برای اسلام دانست و بیان داشت: اسلام ناب که عقلانیت را در کنار معنویت، عدالت را در کنار پیشرفت و حماسه را در کنار رحمت می‌داند، این دو آفت را اصلاح خواهد کرد.

عارفی، با تمایز قائل شدن بین اسلام نسبی و اسلام ناب، گفت: اسلام ناب، عقلانیت را در کنار معنویت، و عدالت را در کنار پیشرفت قرار می‌دهد و این مفاهیم هرگز در مقابل هم نیستند.

وی هدف از تأسیس مرکز اسلام ناب در مسجد امامزاده علی اکبر (ع) شهر کرمان را ایجاد فهم عمیق از مبانی و امتداد آن در تمام شئون زندگی سیاسی، اقتصادی، علمی و خانوادگی برشمرد.

عارفی، با اشاره به شرایط حساس جنگ شناختی امروز، خطاب به حاضرین گفت: باید در باب اعتقادی، تبلیغاتی و دینی آرایش جنگی گرفت و نمی‌شود به مدل روتین گذشته کار کرد.

وی افزود: باید همچون طبیبِ دوّار، ذهن‌ها را شکار و نجات داد تا زمینه‌ساز تربیت سربازانی برای امام زمان(عج) باشیم.