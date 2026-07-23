سلیمی: تردد زائران از مرز خسروی از ۹۰ هزار نفر گذشت

علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت تردد زائران از پایانه مرزی خسروی در آستانه اربعین حسینی، اظهار کرد: از ابتدای ماه محرم، برابر با ۲۶ خردادماه، تاکنون ۹۲ هزار و ۸۷۰ نفر از این مرز تردد کرده‌اند که نشان‌دهنده افزایش قابل توجه حجم سفرهای زیارتی از این گذرگاه رسمی است.

وی افزود: از مجموع ترددهای ثبت‌شده، ۴۸ هزار و ۵۳۹ نفر از طریق مرز خسروی از کشور خارج شده و ۴۴ هزار و ۳۳۱ نفر نیز از طریق این مرز وارد کشور شده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به آمار تردد روز گذشته (۳۱ تیرماه) نیز گفت: در این روز مجموعاً پنج هزار و ۶۷۹ نفر از مرز خسروی تردد داشتند که از این تعداد چهار هزار و ۷۰۶ نفر خروج از کشور و ۹۷۳ نفر ورود به کشور را ثبت کردند.

سلیمی با بیان اینکه روند تردد زائران در روزهای اخیر سیر صعودی به خود گرفته است، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود هرچه به ایام اربعین حسینی نزدیک‌تر شویم، حجم تردد زائران از مرز خسروی افزایش بیشتری پیدا کند.

وی با تأکید بر آمادگی کامل این مرز برای میزبانی از زائران اربعین خاطرنشان کرد: تمامی زیرساخت‌ها، امکانات و تمهیدات لازم برای تردد روان، ایمن و آسان زائران در پایانه مرزی خسروی فراهم شده و دستگاه‌های خدمات‌رسان با آمادگی کامل در حال ارائه خدمات هستند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: خدمت‌رسانی به زائران اربعین از سوی مجموعه راهداری و سایر دستگاه‌های اجرایی تا پایان موج بازگشت زائران ادامه خواهد داشت و تلاش می‌شود زائران با کمترین زمان انتظار و بهترین شرایط از مرز خسروی تردد کنند.