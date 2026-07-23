به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، روز پنجشنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان البرز با اشاره به ناترازی برق کشور اظهار کرد: اگر مصرف برق خانگی مدیریت شود، صنایع میتوانند بدون وقفه به فعالیت خود ادامه دهند و از آسیب به تولید و اشتغال جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه کاهش دمای کولرها و مصرف بیرویه برق فشار سنگینی بر شبکه وارد میکند، از مردم خواست دمای وسایل سرمایشی را افزایش داده و مصرف برق را بهینه کنند.
قائمپناه افزود: در پی درخواست وزارت نیرو برای صرفهجویی، مردم تنها در یک شب حدود ۲ هزار مگاوات از مصرف برق کشور کاستند؛ موضوعی که نشان میدهد با مشارکت عمومی میتوان بخش مهمی از ناترازی برق را مدیریت کرد.
وی ادامه داد: کمبود برق صنایع حدود ۵ هزار مگاوات برآورد میشود و توقف تولید، پیامدهایی همچون کاهش تولید کالا، افزایش قیمتها و بیکاری کارگران را در پی خواهد داشت.
تحمل خاموشیهای محدود برای حفظ اشتغال
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به احتمال اعمال خاموشیهای محدود در بخش خانگی گفت: اگر ناچار به اعمال خاموشی باشیم، مردم با تحمل یک تا دو ساعت خاموشی به استمرار فعالیت واحدهای تولیدی کمک خواهند کرد.
وی تأکید کرد: در شرایطی که کشور با تهدیدهای خارجی روبهرو است، نباید از یک سو فشارهای جنگ وجود داشته باشد و از سوی دیگر، کارگران نیز به دلیل کمبود برق شغل خود را از دست بدهند.
آمار خسارتهای جنگ در البرز
قائمپناه با اشاره به پیامدهای جنگ اخیر اظهار کرد: استان البرز در این حوادث ۱۸۱ شهید و بیش از ۱۵۰ مجروح تقدیم کرده است و برخی مراکز انتظامی و نظامی نیز هدف حملات دشمن قرار گرفتند، اما با همراهی مردم، اهداف دشمن محقق نشد.
مهمترین مطالبات مردم البرز
وی با اشاره به نتایج نظرسنجیهای انجام شده پیش از سفرهای استانی رئیسجمهور گفت: بیشترین رضایت مردم البرز از خدمات زیرساختی مانند گازرسانی، برق و آب شرب بوده و کمترین میزان رضایت به حوزههای فرهنگی و ورزشی اختصاص دارد.
به گفته معاون اجرایی رئیسجمهور، مهمترین دغدغههای مردم استان شامل آلودگی هوا، مشکلات زیستمحیطی، بیکاری، هزینه بالای مسکن، ترافیک، امنیت شهری و حضور اتباع خارجی است.
عذرخواهی دولت بابت تداوم تورم
قائمپناه با بیان اینکه مهار تورم همچنان از مطالبات اصلی مردم است، گفت: تورم موجود قابل قبول نیست و از اینکه هنوز امکان کاهش آن فراهم نشده، باید از مردم عذرخواهی کنیم.
وی افزود: بهبود شرایط اقتصادی مستلزم افزایش تعاملات اقتصادی، توسعه صادرات، فروش نفت و تسهیل مبادلات تجاری است تا سطح درآمد عمومی مردم ارتقا یابد.
استفاده نشدن از ظرفیتهای گردشگری و کشاورزی
معاون اجرایی رئیسجمهور با استناد به نتایج نظرسنجیها اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مردم معتقدند ظرفیتهای کشاورزی، صنایع، معادن، تولید گل و گیاه و به ویژه گردشگری استان البرز به اندازه کافی مورد استفاده قرار نگرفته است.
وی همچنین گفت: نیمی از شهروندان البرز احساس تبعیض نسبت به سایر استانها دارند و بخش قابل توجهی نیز خواستار بازنگری در محدودیت برخی شبکههای اجتماعی هستند.
تشریح مصوبات سفر دولت به البرز
قائمپناه از تصویب ۱۲ هزار و ۸۵۶ میلیارد تومان اعتبار عمرانی برای اجرای پروژههای استان خبر داد و افزود: همچنین ۱۹ هزار و ۸۴۳ میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای طرحهای توسعهای البرز پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: افزون بر این، بخش خصوصی نیز برای ۱۷ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در استان اعلام آمادگی کرده است.
به گفته معاون اجرایی رئیسجمهور، تکمیل آزادراهها، رفع نقاط حادثهخیز، توسعه زیرساختهای آب، احداث مخازن ذخیره، تکمیل بیمارستانها، پروژههای آموزشی و توسعه راه و شهرسازی از مهمترین محورهای مصوبات این سفر به شمار میرود.
تأکید بر مصوبات واقعبینانه
قائمپناه با اشاره به محدودیت منابع مالی کشور گفت: دستگاههای اجرایی باید از تصویب طرحهای غیرقابل اجرا پرهیز کنند و مصوبات سفرهای استانی بر پایه منابع واقعی و قوانین بودجه تنظیم شود.
افتخار مردم به هویت ایرانی
وی در پایان با اشاره به نتایج یک نظرسنجی دیگر اظهار کرد: بیش از ۹۳ درصد مردم البرز به ایرانی بودن خود افتخار میکنند و این سرمایه اجتماعی پس از جنگ اخیر تقویت شده است.
معاون اجرایی رئیسجمهور همچنین با قدردانی از همراهی مردم و حمایتهای رهبر انقلاب از دولت، بر ضرورت حفظ وحدت، افزایش تابآوری ملی و ادامه خدمترسانی به مردم در شرایط دشوار تأکید کرد.
کرج _ معاون اجرایی رئیسجمهور گفت: تورم موجود قابل قبول نیست و از اینکه هنوز نتوانستهایم آن را کاهش دهیم باید از مردم عذرخواهی کنیم؛ دولت برای بهبود معیشت تلاش خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، روز پنجشنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان البرز با اشاره به ناترازی برق کشور اظهار کرد: اگر مصرف برق خانگی مدیریت شود، صنایع میتوانند بدون وقفه به فعالیت خود ادامه دهند و از آسیب به تولید و اشتغال جلوگیری شود.
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