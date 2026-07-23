۳۶۴ موکب کرمانشاهی آماده خدمت به زائران اربعین هستند

به گزارش خبرنگار مهر، وحید محمدی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست شورای رهبردی اربعین از آمادگی کامل موکب‌های استان برای خدمت‌رسانی شبانه‌روزی به زائران اربعین حسینی خبر داد و اظهار کرد: تمامی تمهیدات لازم برای ارائه خدمات مطلوب به زائران در مسیر تردد و مرز خسروی فراهم شده است.

وی با اشاره به استقرار موکب‌ها در مسیر تردد زائران افزود: خدمات‌رسانی موکب‌های استان از ورودی کرمانشاه در شهرستان کنگاور آغاز شده و تا نقطه صفر مرزی خسروی ادامه دارد تا زائران در طول مسیر از خدمات رفاهی، اسکان و پذیرایی بهره‌مند شوند.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان کرمانشاه تصریح کرد: در مجموع ۳۶۴ موکب کرمانشاهی در ایام اربعین فعال هستند که از این تعداد، ۳۳۸ موکب در سطح استان کرمانشاه و ۲۶ موکب نیز در خاک عراق مستقر شده‌اند و آماده ارائه خدمات به زائران هستند.

وی با تأکید بر اینکه دغدغه‌ای در زمینه تأمین نیازهای ضروری زائران وجود ندارد، گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، امکانات لازم برای اسکان و تغذیه زائران به طور کامل فراهم شده و هیچ‌گونه کمبودی در این بخش وجود ندارد.

محمدی ادامه داد: همچنین با مدیریت مناسب در تأمین اقلام ضروری از جمله آب، یخ و نان، تمامی خدمات مورد نیاز زائران در مسیرهای مواصلاتی و مرز خسروی پیش‌بینی شده و موکب‌ها به صورت شبانه‌روزی آماده خدمت‌رسانی هستند.

وی با دعوت از زائران برای انتخاب مرز خسروی جهت عزیمت به عتبات عالیات، اظهار کرد: مرز خسروی به دلیل برخورداری از زیرساخت‌های مناسب، امکانات گسترده، تردد روان و نزدیکی مسیر، کوتاه‌ترین و آسان‌ترین مسیر برای سفر به عتبات عالیات محسوب می‌شود.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان کرمانشاه در پایان ابراز امیدواری کرد زائران با انتخاب مرز خسروی، سفری ایمن، آسان و خاطره‌انگیز را در مسیر زیارت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تجربه کنند.