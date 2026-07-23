فراخوان مسابقه عکاسی «از باغ تا سفره» در بیساران منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، روستای بیساران شهرستان سروآباد میزبان یک رویداد عکاسی با محوریت «از باغ تا سفره» میشود؛ مسابقهای که با هدف به تصویر کشیدن ظرفیتهای گردشگری، فرهنگی، کشاورزی و زندگی بومی این روستا برگزار خواهد شد.
در این فراخوان از عکاسان و علاقهمندان دعوت شده است با ثبت تصاویر خلاقانه، جلوههایی از طبیعت و مناظر روستا، باغها و فعالیتهای کشاورزی، فرهنگ و آیینهای محلی، معماری بومی، سبک زندگی مردم، صنایعدستی و محصولات محلی و جاذبههای گردشگری بیساران را به تصویر بکشند.
شرکتکنندگان میتوانند آثار خود را در قالب فایل JPG به همراه مشخصات فردی از ۲۵ مرداد تا پنجم شهریورماه ۱۴۰۵ به نشانی الکترونیکی sarvabad@stpok.ir ارسال کنند.
بر اساس برنامه اعلام شده، داوری آثار از ۲۶ تا ۲۸ شهریورماه انجام میشود و آیین اختتامیه و نمایش آثار برگزیده نیز ۲۹ شهریورماه برگزار خواهد شد.
در پایان این مسابقه از نفرات اول تا سوم با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی تجلیل میشود و آثار منتخب نیز مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
این رویداد با مشارکت ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، فرمانداری سروآباد، بخشداری مرکزی، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، مرکز نوآوری و شکوفایی خلاقیت شهرستان سروآباد و دهیاری روستای بیساران برگزار میشود.
نظر شما